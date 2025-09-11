В Беларуси строят секретную военную базу размером с 280 футбольных полей

11 сентября 2025, 12:15

Строительные работы на юге Минска вблизи села Павловка начались более года назад, в июне 2024 года, а сейчас перешли в активную фазу, пишут журналисты проекта «Схемы» (Радио Свобода).

Новый объект строится на месте бывшего советского военного лагеря № 25 «Павловка», где ранее дислоцировался Слуцкий 306-й ракетный полк стратегического назначения, вооруженный комплексами Р-12, «Пионер» и «Тополь».

После вступления Беларуси в Договор о нераспространении ядерного оружия в 1993 году часть была расформирована, а база заброшена.Как показал анализ спутниковых снимков Planet Labs, в настоящее время площадь строительной площадки составляет более 2 км², что сопоставимо с 280 футбольными полями.В западной части объекта расчистили свыше 1 км² леса, построили 13 складов боеприпасов за оборонительными стенами и три ангара длиной 100 м.Также были заложены фундаменты под различные здания — их соединили сетью дорог, большинство из которых уже заасфальтированы.На северной площадке видны фундаменты новых сооружений, предположительно ангаров; на восточной — каркас здания длиной почти 150 м и земляные насыпи.Белорусские власти официально не признают наличие стройки: упоминаний об объекте нет ни на кадастровых картах, ни в публичных документах.Польский военный эксперт Конрад Музыка в комментарии белорусской службе Радио Свобода, оценивая новое строительство, предположил, что эта база может быть местом, где будет храниться российский баллистический ракетный комплекс «Орешник».