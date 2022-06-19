Точка доступу HUAWEI AP2050DN

19 июня 2022, 19:34

Високопродуктивне багатофункціональне рішення, оптимізоване для широкого спектру задач, включаючи корпоративне використання.

Модель підтримує безліч варіантів монтажу і може бути розгорнена в будь-якому зручному для користувача місці, забезпечуючи високу якість і надійність з'єднання. Серед особливостей - порт GE висхідної лінії зв'язку, чотири порти низхідній лінії GE і два наскрізні порти RJ45 (сумісними з RJ11); максимальна швидкість передачі даних - до 1.267 Gbit/s.



Крім того, всі моделі лінійки підтримують широкий діапазон технологій аутентифікації користувачів і шифрування трафіку, включаючи WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK і WPA2-PSK.

- Технологія автоматичного сканування каналів і запобігання перешкод підвищує надійність і ефективність мережевого з'єднання.- Розширені можливості якості обслуговування QoS включають в себе відображення і планування черги пакетів, обмеження настроюваної смугою пропускання, автоматичне регулювання смуги пропускання на основі кількості користувачів і стану середовища радіозв'язку, а також розклад ефірного часу.