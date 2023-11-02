S3 Carry, S5 Lock и S6 Tube - новые портативные колонки Bloody

2 ноября 2023, 10:45

Bloody, бренд периферии для геймеров, запускает линейку портативных колонок. Модельный ряд представлен тремя вариантами: S3 Carry, S5 Lock и S6 Tube.

Колонки поддерживают Bluetooth 5.3 и могут работать в автономном режиме до 6 часов. Стильный дизайн дополняется лаконичными цветовыми решениями. S3 Carry доступна в черном и синем цветах, S5 Lock – черном, синем и розовом, S6 Tube – черном и красном.

Модели S3 Carry и S5 Lock оснащены 40-мм динамиком. Компактный размер динамика обеспечивает насыщенные четкие басы. Частотный диапазон колонок составляет 100 Гц - 20 кГц, отношение сигнал/шум – >85 дБ, а выходная мощность – 5.5 Вт RMS. Высокая четкость звука позволяет беспрепятственно наслаждаться любимой музыкой. Колонки также можно объединить через Bluetooth в режиме стереопары, воспроизводя эффект акустической системы.S6 Tube с двумя встроенными динамиками выдает мощный звук и напористые басы. Размер сабвуфера составляет 45х80 мм, ВЧ-динамика – 16 мм. Колонка работает в частотном диапазоне 63 Гц - 20 кГц, отношение сигнал/шум – >85 дБ. Выходная мощность сабвуфера достигает 25 Вт RMS, высокочастотного динамика – 10 Вт RMS. Для S6 Tube также доступен режим стереопары.Все модели поддерживают Bluetooth 5.3, рабочая дистанция достигает 12 метров. Колонки совместимы с ПК, ноутбуками, мобильными телефонами и прочими устройствами. Имеется встроенный микрофон, позволяющий отвечать на звонки по громкой связи.Зарядка осуществляется при помощи 1.2-метрового кабеля USB Type-C. Емкость аккумулятора у моделей S3 Carry и S5 Lock составляет 1200 мАч, они могут работать в автономном режиме до 6 часов и заряжаются за 1.5 часа. В S6 Tube стоит емкий аккумулятор на 5000 мАч, время воспроизведения достигает 6 часов, время подзарядки – 2.5 часа.Прочный тканевый материал динамиков и резиновый корпус моделей обладают степенью влаго- и пылезащиты IP66, благодаря чему музыкальное сопровождение можно организовывать и на природе или пляже. Компактный размер колонок позволяет брать их с собой в путешествие. S3 Carry с габаритами 83х102х46 мм дополнена плетеной петлей для удобного крепления. S5 Lock с габаритами 86х135х46 мм обладает встроенным карабином, который легко крепится к рюкзаку или ремню. Размеры S6 Tube составляют 70х70х180 мм, дизайн в форме трубы позволяет носить колонку в держателе для бутылок.Портативные колонки станут отличным решением для тех, кто готов устроить праздник в любом месте. Динамики выдают насыщенный четкий звук, а Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильную связь. Компактный дизайн позволяет брать устройства с собой в дорогу. Колонки не боятся воды и пыли, могут работать до 6 часов без подзарядки.