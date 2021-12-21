В Киеве состоялась конференция Huawei ICT Day 2021

21 декабря 2021, 12:15

30 ноября 2021 года в киевском конгрессно-выставочном центре "Парковый" прошла конференция Huawei ICT Day 2021. Мероприятие собрало ведущих экспертов, партнеров и клиентов Huawei в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Участники конференции, среди которых были эксперты подразделения корпоративных решений Huawei, представители украинского правительства, докладчики независимых аналитических организаций, рассказали о тенденциях и аспектах цифровой трансформации в Украине и мире. Также они обсудили вызовы и тренды диджитализации, поделились наработками и видением развития отрасли.





С приветственным словом на Huawei ICT Day 2021 выступил Ма Ци (Ma Qi), генеральный директор Huawei Ukraine: "Я рад приветствовать всех на конференции ICT Day 2021 и благодарен за возможность поделиться нашим видением цифровой трансформации в Украине. Уже более 20 лет Huawei представлена на украинском рынке. Мы будем и дальше создавать ценность для наших клиентов, работать над лучшим общим будущим и вносить вклад в развитие технологий в Украине".



К участникам форума обратился Фань Сяньжун (Fang Xianrong), Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Украине: "Группа китайских компаний, среди которых и Huawei, работает в Украине уже много лет и вносит свой вклад в ее телекоммуникационную отрасль и благополучие людей в целом. Укрепление прагматичного сотрудничества между Китаем и Украиной в отрасли индустрии связи и цифровых технологий придаст новый импульс отношениям между двумя государствами и повысит качество жизни жителей обеих стран".



Дин Кай (Ding Kai), руководитель подразделения корпоративных решений Huawei в Украине, выступил с докладом на тему "Шаг навстречу лучшей цифровой Украине" и подчеркнул, что Huawei работает в нашей стране по принципу "В Украине для Украины". Компания уже привлекла более 300 работников и создала более 3 000 рабочих мест, открыв позиции в смежных отраслях. Так, Huawei построила один научно-исследовательский центр, пять областных офисов в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре, а также один центр дистанционного обслуживания. Стратегия Huawei для предприятий Украины способствует цифровой трансформации и повышению качества ведения бизнеса для клиентов, включая тех, деятельность которых охватывает государственный, транспортный, энергетический и финансовый секторы. Huawei постоянно сотрудничает с партнерами и клиентами, чтобы всесторонне исследовать различные отрасли и добиться длительного признания.





Интеллектуальный центр обработки данных All-flash и хранилище массовых данных OceanStor Pacific HPDA



Бартек Бжески (Bartek Brzecki), архитектор ИТ-решений Huawei в регионе Центральной и Восточной Европы и Скандинавских стран, рассказал о решениях для дата-центров Huawei, построенных на системах хранения данных All-flash. Это уникальная архитектура, которая помогает Huawei создавать новые, более быстрые, надежные и экологичные облачные дата-центры.



Для обеспечения эффективной передачи данных исследователи Huawei постоянно уделяют внимание лучшим продуктам, которые дополнили бы технологии центров обработки данных All-Flash.



Для повседневной работы с основными и интенсивными рабочими нагрузками Huawei поставляет признанную во всем мире флагманскую серию OceanStor Dorado, которая обеспечивает высокую призводительность в 21М IOPS со сверхнизкой задержкой в 0,05 мс, что на 40% превышает отраслевой уровень. Аll-flash дата-центр Huawei обладает высокой надежностью, что обеспечивает уровень доступности к данным 99,99999% и возможность выхода из строя семи контроллеров из восьми, а также сервисы высокой доступности данных, уровень которых достигает 100%.



Для ускоренного развертывания конвергентных рабочих нагрузок в кластерах высокопроизводительных вычислительных систем (HPC) при обработке обширных данных и высокопроизводительном анализе данных (HPDA) Huawei представляет серию OceanStor Pacific. Она расширяет границы экосистемы, обеспечивает мультипротокольный доступ и параллельное высокомасштабируемое решение для дата-центров.







Интеллектуальная облачная сеть для ускорения цифровой трансформации



О возможностях построения интеллектуальной облачной сети посредством решений Huawei участникам Huawei ICT Day 2021 рассказал Александр Дяденко, технический директор Huawei Ukraine Enterprise. Huawei создала сквозное решение интеллектуальной облачной сети, состоящей из облачной кампусной сети CloudCampus 3.0, глобальной облачной сети CloudWAN 3.0, гиперконвергентной сети центров обработки данных CloudFabric 3.0 и модуля безопасности сети HiSec 3.0. С помощью этих решений Huawei предоставляет предприятиям возможности использования преимуществ облачности в полной мере.



- Решение Huawei CloudCampus визуализирует работу каждого пользователя, в любом приложении и в любое время, обеспечивая анализ неисправностей и предлагая интеллектуальную защиту от угроз.



- Решение CloudFabric 3.0 для построения DCN на базе протокола Ethernet без потерь поддерживает автоматизацию полного жизненного цикла и сетевой интеллектуальный O&M, максимизируя вычислительную мощность с помощью новых возможностей Ethernet.



- Huawei CloudWan3.0 ускоряет цифровизацию посредством решений глобальных сетей, работающих на основе инновационных технологий SD-WAN и SRv6.



- Модуль безопасности HiSec 3.0 обеспечивает синергию "облако-сеть-безопасность", а также безопасность сбора, агрегирования и обработки данных E2E.





Презентация Promo Fast track



Во время Huawei ICT Day 2021 также была представлена промопрограмма Fast track, которая позволяет партнерам и заказчикам Huawei быть независимыми от мировой проблемы дефицита полупроводников и чипсетов. В то время как в среднем по рынку сроки производства значительно выросли (доходят до 260 дней), Huawei, благодаря стратегии непрерывности бизнеса, открыла дополнительные склады в Европе и поставляет сетевое оборудование даже быстрее, чем до кризиса.



Развитие сетевых ИКТ-академий Huawei в Украине



Наталья Семинская, проректор Национального технического университета Украины "КПИ им. Игоря Сикорского", отметила: "Наше сотрудничество с Huawei Ukraine началось еще в сентябре 2016 года. Основные сферы партнерства — это образование, наука и инновации. За последние 5 лет благодаря Huawei мы создали исследовательские центры, внедрили образовательные проекты и поддержали талантливых студентов. Это сделало значительный вклад в развитие ИКТ в Украине".



В апреле 2021 года Huawei открыла ИКТ-лабораторию при университете, а в августе 2021-го передала КПИ новейшее оборудование для курсов HCIA-Datacom и Wi-Fi. К тому же сотрудники КПИ перевели первый образовательный курс авторизованных ИКТ-академий HCIA-Datacom на украинский язык. В ноябре 2021 года КПИ им. Сикорского и Huawei Ukraine подписали соглашения о дуальном обучении и развитии талантов. Это позволит студентам приобрести дополнительные знания и овладевать теорией и практикой на базе компании. Семь лучших студентов ИКТ-специальностей КПИ будут получать стипендию от Huawei в течение второго семестра 2021-2022 учебного года.



Во время панельной дискуссии по теме индустриальной клаудификации Горан Личанин (Goran Licanin), директор по развитию бизнеса Huawei Cloud Business Group в регионе Центральной и Восточной Европы и Скандинавских стран, рассказал о развитии облачного сектора и его преимуществах для клиентов и партнеров: "Сегодня Huawei является вторым Public Cloud провайдером в Китае и пятым по величине в мире. Поскольку в Европе Huawei не работает как облачный провайдер под своим брендом, немногие знают, что два из трех крупнейших европейских cloud-ов полностью работают на технологиях Huawei. А вот в Украине в сотрудничестве со своими стратегическими партнерами Huawei планирует сделать сервис Public Cloud доступным под собственным брендом. В этом смысле Украина станет одной из первых 10 стран Европы, где будет запущен Huawei Public Cloud".



ICT Day — это ежегодное мероприятие, посвященное теме информационно-коммуникационных технологий. Событие собирает ведущих аналитиков отрасли, клиентов и партнеров, которые делятся профессиональными инсайтами и знакомятся с последними продуктами и решениями Huawei в сферах IP и IT, а также технологическими инновациями компании в области ИКТ.