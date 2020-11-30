Redmi Note 9 4G появится на глобальном рынке как Redmi 9T

На этой неделе компания Xiaomi представила в Китае два смартфона среднего уровня — Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 4G.
Последний, по всей видимости, будет продаваться и на глобальном рынке. Twitter-блогер Sudhanshu1414, основываясь на информации Федеральной комиссии по связи США (FCC), предположил, что модель выйдет за пределами Поднебесной под названием Redmi 9T (M2010J19SG).
Изменения в модели по сравнению с китайским аналогом будут минимальные — производитель немного по-другому оформит тыльную камеру и добавит в неё 2-мегапиксельный модуль для макросъёмки. Очевидно, речь идёт о макрокамере, которая применяется в POCO M3, что неудивительно, ведь технически смартфоны очень похожи. Совпадает почти всё — тип, размер и разрешение дисплея, процессор, основной тыльный фотодатчик и даже размеры и вес.
Остальные характеристики Redmi 9T окажутся идентичными спецификациям Redmi Note 9 4G. Напомним, что Redmi Note 9 4G построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 662, работающий в тандеме с 4, 6 или 8 Гбайт оперативной памяти, а также 128- либо 256-гигабайтным встроенным накопителем. Смартфон оборудован 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (395 ppi) и защитным стеклом Gorilla Glass 3. В арсенале модели также имеются стереодинамики, 48-Мп основная камера, 8-Мп сверхширокоугольный модуль и 2-Мп датчик глубины. Источником питания служит аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч
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