Стартовали продажи смартфона Xiaomi Redmi Note 6 Pro

19 сентября 2018, 9:15

На AliExpress в продаже появился смартфон Redmi Note 6 Pro по цене $200.



Новинка позиционируется в среднем ценовом дивизионе.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Snapdragon 660, тактовая частота которого 1,8 ГГц. Кроме того, здесь графика Adreno 509, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной, расширяемой.



Диагональ дисплея – 6,26 дюйма, а его разрешение 1080х2280 точек.



Основная и фронтальная камеры получились двойными. Модули первой 12Мп и 5Мп, а второй – 20Мп и 2Мп.



Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной панели.

Емкость аккумулятора – 4000 мАч.Стоимость новинки, напомним, $200.