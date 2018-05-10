Продажи смартфона Xiaomi Redmi S2 начались еще до анонса

10 мая 2018, 9:15

Несмотря на то, что анонс смартфона Xiaomi Redmi S2 должен состояться лишь сегодня, на AliExpress эта новинка уже появилась в продаже.

Стоимость от $166 до $194 в зависимости от модификации. Аппарат предлагается в нескольких цветовых решениях корпуса – золотистом, а также золотисто-розовом и серебристом.Слухи о безрамочном дизайне «трубки» подтвердились, как, впрочем, и большинство технических характеристик, включая отдельный слот под карты памяти.В основе - Qualcomm Snapdragon 625 + 2/3/4 ГБ оперативной памяти и 16/32/64 ГБ встроенной. Диагональ дисплея – 5,99 дюймов, а его разрешение 720х1440 точек. Отдельно отмечается сканер отпечатков пальцев, обустроенный на тыльной панели. Основная камера – двойная – модули 12Мп+5Мм; фронтальная получилась 16Мп. Емкость аккумулятора – 3080 мАч. Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечается 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС.