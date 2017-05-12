TENAA "засветила" защищенный смартфон ZTE

12 мая 2017, 12:45

Китайский центр по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA опубликовал на своем официальном сайте информацию о новом смартфоне ZTE.

Новинка интересна тем, что представляет собой решение в защищенном корпусе.



В документации фигурирует маркировка ZTE C501.



Корпус терминала прорезиненный, а, кроме того, обладает металлическими вставками.

В основе – процессор на 1,1 ГГц, а, кроме того, 2 ГБ оперативной памяти. Диагональ дисплея – 4,5 дюйма, а его разрешение 480х854 точки.Основная камера – 8Мп, а фронтальная – 2Мп.Работает аппарат под управлением Android 5.1.О дате анонса на данный момент совершенно ничего не известно.