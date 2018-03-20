Смартфон ZTE V0920 – двойная камера, Android 8.1 и аккумулятор на 3100 мАч

20 марта 2018, 12:15

TENAA (Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования) опубликовал, судя по всему, первую информацию касательно нового смартфона ZTE, известного под кодовым именем V0920.

Специалисты отмечают, что речь идет о модели среднего ценового уровня.В качестве аппаратной платформы «внутри» окажется 8-ядерный чип (точная модель не называется), тактовая частота которого 1,4 ГГц. Объем оперативной памяти – 3 ГБ.Диагональ дисплея – 5,45 дюймов, а его разрешение – 720х1440 точек.Основная камера – двойная – модули 13Мп+2Мп. Фронтальная камера будет 5Мп.Объем встроенной пользовательской памяти – 32 ГБ. Возможность расширения также предусмотрена.Емкость аккумулятора – 3100 мАч.Работать аппарат будет под управлением Android 8.1.Точная дата анонса не называется, по слухам, данный терминал может быть представлен в ближайшие дни.