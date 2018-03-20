Первые данные о смартфоне Vivo Y71

20 марта 2018, 11:45

TENAA (Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования) напомнил о себе публикацией, судя по всему, первых данных о смартфоне Vivo Y71.

Судя по спецификациям, грядущая новинка будет позиционироваться в бюджетном сегменте. В основе окажется 4-ядерный чип, тактовая частота которого 1,4 ГГц (точная модель не приводится). Объем оперативной памяти – 3 ГБ.Диагональ дисплея – 5,99 дюймов, а его разрешение – 720х1440 точек, соотношение сторон 18:9.Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 5Мп.Объем встроенной пользовательской памяти – 32 ГБ. Ее пользователь может расширить картами формата microSD до 256 ГБ включительно.Емкость аккумулятора – 3285 мАч.Работать аппарат будет под управлением Android 8.1.Точная дата анонса новинки пока не приводится. О цене также ничего не известно.