Состоялся официальный анонс смартфона Vivo Y71

13 апреля 2018, 10:15

Компания Vivo представила свой новый бюджетный смартфон - Y71.



Интересная отличительная особенность данной бюджетной модели – дисплей с соотношением сторон 18:9.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 450 + 3 ГБ оперативной памяти.



Диагональ экрана – 5,99 дюймов, а его разрешение HD+.



Объем встроенной пользовательской памяти – 16 ГБ. Кроме того, предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD.

Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 5Мп.



Емкость аккумулятора – 3360 мАч.



Работает новинка под управлением ОС Android 8.0 Oreo с фирменной пользовательской надстройкой.



Отдельно отмечена поддержка работы с двумя SIM-картами одновременно.

Упоминается также поддержка функции разблокировки терминала путем сканирования лица пользователя.



В продаже терминал появится с ценником в $168.