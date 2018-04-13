Состоялся официальный анонс смартфона Vivo Y71

Компания Vivo представила свой новый бюджетный смартфон - Y71.
Интересная отличительная особенность данной бюджетной модели – дисплей с соотношением сторон 18:9.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 450 + 3 ГБ оперативной памяти.
Диагональ экрана – 5,99 дюймов, а его разрешение HD+.
Объем встроенной пользовательской памяти – 16 ГБ. Кроме того, предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD.
Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 5Мп.
Емкость аккумулятора – 3360 мАч.
Работает новинка под управлением ОС Android 8.0 Oreo с фирменной пользовательской надстройкой.
Отдельно отмечена поддержка работы с двумя SIM-картами одновременно.
Упоминается также поддержка функции разблокировки терминала путем сканирования лица пользователя.
В продаже терминал появится с ценником в $168.