Состоялся анонс 120-долларового смартфона Vivo Y90

29 июля 2019, 14:15

Китайская Vivo объявила об анонсе своего нового бюджетного смартфона Y90.



В основе новинки – 4-ядерный MT6761 с частотой до 2 ГГц. Кроме того, здесь графика IMG PowerVR и 2 ГБ оперативной памяти.

Объем встроенной пользовательской памяти – 32 ГБ. Возможность расширения также предусмотрена.



Диагональ дисплея – 6,22 дюйма, а его разрешение HD+ FullView. В верхнем вырезе расположен глазок фронтальной камеры на 5Мп. Основная камера – 8Мп.



Емкость аккумулятора – 4030 мАч.

Вес новинки – 163,5 г, а ее габариты - 155,11 × 75,09 × 8,28 мм.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за Bluetooth 5.0, FM-тюнер, приёмник GPS/BeiDou/ГЛОНАСС/Galileo, порт Micro-USB и 3,5-мм гнездо для наушников.В продаже, напомним, этот терминал появится по цене $120. А вот дата релиза устройства пока не сообщается.