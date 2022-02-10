Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 получит до 18 Гбайт ОЗУ и 144-Гц дисплей

10 февраля 2022, 9:15

Менеджер по продуктам Lenovo Лин Лин (Lin Lin) опубликовал в социальной сети Weibo скриншоты, раскрывающие ключевые характеристики игрового смартфона Legion Y90.

Подтверждено использование процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с восемью ядрами (до 3,0 ГГц), графическим ускорителем Adreno нового поколения и модемом Snapdragon X65 5G.

Объём оперативной памяти LPDDR5 указан в размере 18 Гбайт. Дополнительно может быть задействовано до 4 Гбайт виртуального пространства ОЗУ. Подсистема хранения данных построена по схеме UFS 3.1 + SSD суммарным объёмом 640 Гбайт: вероятно, это встроенный флеш-модуль на 512 Гбайт и карта памяти ёмкостью 128 Гбайт.



Новинка оборудована дисплеем AMOLED с частотой обновления до 144 Гц и частотой отклика сенсорного слоя до 720 Гц. Размер экрана может составить 6,92 дюйма по диагонали.



Говорится о наличии аудиосистемы Dolby Atmos и дополнительных боковых кнопок для управления в играх. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5600 мА·ч с поддержкой быстрой 68-ваттной подзарядки.

На игрофон установлена операционная система Android 12 с фирменной надстройкой ZUI 13. Официальная презентация новинки состоится в ближайшее время.

(С) 3dnews