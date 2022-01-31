Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 полностью рассекречен до выхода

31 января 2022, 11:15

Компания Lenovo обнародовала новое тизер-видео (см. ниже), демонстрирующее игровой смартфон Legion Y90.

В то же время подробная информация о характеристиках аппарата появилась в базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Устройство имеет кодовое обозначение L71061. Известно, что оно оборудовано большим 6,9-дюймовым дисплеем OLED формата Full HD+ с разрешением 2460 × 1080 точек. Частота обновления панели достигает 144 Гц, частота отклика сенсорного слоя — 720 Гц.



Установлен флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1 разработки Qualcomm. Чип объединяет восемь ядер с тактовой частотой до 3,0 ГГц, графический ускоритель Adreno нового поколения и модем Snapdragon X65 5G.



Говорится о наличии 16 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 512 Гбайт. Габариты аппарата составляют 177 × 78,1 × 10,9 мм, вес — 252 г.



Смартфон Legion Y90 получит высокоэффективную систему охлаждения с двумя вентиляторами. Основная камера расположится по центру в тыльной части корпуса. Она объединит 64-мегапиксельный ключевой блок и 16-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольной оптикой. Разрешение фронтальной камеры может составить до 44 млн пикселей.

Наконец, говорится о наличии двухкомпонентной аккумуляторной батареи в конфигурации 2 × 2650 мА·ч. Таким образом, суммарная ёмкость составит 5300 мА·ч.

(С) 3dnews.