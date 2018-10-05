Vivo V1813BA – 6,3-дюймовый смартфон с аккумулятором на 3240 мАч

5 октября 2018, 12:45

На сайте TENAA (Китайский центр по сертификации телекоммуникационного оборудования) появилась информация о новом смартфоне Vivo V1813BA.



Так, грядущая новинка окажется с 6,3-дюймовым дисплеем, разрешение которого составит 1080х2280 точек. В верхней части экрана производитель предусмотрел вырез под 12Мп камеру.

В качестве аппаратной платформы - 8-ядерный процессор на 2 ГГц (точная модель не называется). Объем оперативной памяти 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Возможность расширения также будет предусмотрена.



Основная камера будет двойной – модули 16Мп и 2Мп.



Отдельно отмечается сканер отпечатков пальцев.



Емкость аккумулятора – 3240 мАч.

В качестве программной платформы прогнозируется Android 8.1.Аналитики прогнозируют, что на коммерческом рынке аппарат появится под именем Vivo Z3.