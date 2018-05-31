Технические характеристики Xiaomi Mi Note 5

31 мая 2018, 12:15

В Weibo «всплыли» фото и некоторые характеристики смартфона Xiaomi Mi Note 5, который пока еще не был представлен официально.

Так, судя по всему, грядущая новинка получит безрамочный дизайн Full Screen 2.0. Диагональ дисплея окажется на уровне 5,99 дюймов. В качестве аппаратной платформы отмечается Qualcomm Snapdragon 835 и 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской – 64 ГБ. Основная камера будет двойной. Ее дополнят оптической стабилизацией изображения.По слухам, версия новинки с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ обойдется покупателю в $359.Анонс новинки намечен на сегодня.