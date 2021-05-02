Смартфон Mi 11i представлен в Украине

Компания Xiaomi представила Mi 11i, элегантный и мощный смартфон с 6,67-дюймовым дисплеем и поддержкой Dolby Atmos.
В Украине продажи Mi 11i начнутся в середине мая по цене 18999 грн за конфигурацию 8 + 128 ГБ и 20999 грн за конфигурацию 8 + 256 ГБ. Смартфон можно будет приобрести в авторизованных магазинах Mi Store, Smart Home, в розничной сети АЛЛО и у всех официальных партнеров Xiaomi.
Mi 11i предлагает производительность флагманского уровня благодаря мощной мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 888. Его усовершенствованный 5-нм техпроцесс обеспечивает более высокую производительность при меньших затратах энергии. Устройство получило обновленный тонкий и компактный корпус. Mi 11i, в отличие от Mi 11 и Mi 11 Ultra, имеет плоский экран. Благодаря премиальному стеклянному корпусу толщиной 7,8 мм и обновленному боковому сканеру отпечатков пальцев пользователям будет еще удобнее держать смартфон в руке. Его 6,67-дюймовый AMOLED DotDisplay может похвастаться одним из самых маленьких вырезов фронтальной камеры – диаметром 2,76 мм. Поддержка HDR10+, частота обновления экрана 120 Гц, частота дискретизации 360 Гц, а также стереодинамики и поддержка Dolby Atmos® обеспечивают непревзойденный аудио- и визуальный опыт. Большой аккумулятор 4520 мА•ч и быстрая зарядка мощностью 33 Вт поддерживают работу устройства в течение дня.
Чрезвычайные мощность и скорость
● мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 888;
● процессор разработан по 5 нм техпроцессу;
● ядро ARM Cortex-X1;
● память LPDDR5 + UFS 3.1;
● Wi-Fi 6 с пропускной способностью до 160 МГц и поддержкой квадратурной амплитудной модуляции 4096-QAM;
● пиковая скорость передачи данных с помощью Wi-Fi 6 – 2.89 ГБ/с.
Дисплей и звук
● 6,67-дюймовый AMOLED дисплей из материала Е4;
● пиковая яркость 1300 нит;
● цветовое пространство DCI-P3 и поддержка HDR10+;
● цветопередача с точностью JNCD≈0.36 и ΔE≈0.35;
● дисплей получил рейтинг DisplayMate А+;
● частота обновления экрана 120 Гц;
● частота сенсорной дискретизации 360 Гц;
● датчик внешнего освещения 360° и поддержка 8192 уровней яркости
● стереозвук и поддержка Dolby Atmos.
Фотография и видеосъемка
● основной модуль: 108 Мп HD-камера с расширенными возможностями съемки в условиях недостаточного освещения благодаря технологии 9-в-1 2,1 мкм Super Pixel;
● поддержка технологии Dual Native ISO, что повышает детализацию изображения на темных частях снимков;
● сверхширокоугольная камера: 8 Мп (FOV 119º, f/2.2)
● телемакромодуль: 5 Мп (f/2.4, AF 3-7 см);
● тройной микрофон с поддержкой Audio Zoom для видеосъемки;
● съемка видео в 8К;
● режим Ultra Night Video для ночной видеосъемки;
● дополнительные возможности AI и программного обеспечения для обработки и монтажа.
Дизайн и батарея
● стеклянный корпус толщиной 7,8 мм;
● обновленный дизайн бокового сканера отпечатков пальцев;
● батарея 4520 мА•ч;
● быстрая зарядка 33 Вт – до 100% за 52 мин;
● три цвета – Celestial Silver, Frosty White и Cosmic Black.
Смартфон поступит в продажу в Украине в середине мая по цене 18999 грн за конфигурацию 8 + 128 ГБ и 20999 грн за конфигурацию 8 + 256 ГБ. Смартфон будет доступен в авторизованных магазинах Mi Store, Smart Home, в розничной сети АЛЛО и у всех официальных партнеров Xiaomi.