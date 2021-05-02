Смартфон Mi 11i представлен в Украине

2 мая 2021, 10:05

Компания Xiaomi представила Mi 11i, элегантный и мощный смартфон с 6,67-дюймовым дисплеем и поддержкой Dolby Atmos.

В Украине продажи Mi 11i начнутся в середине мая по цене 18999 грн за конфигурацию 8 + 128 ГБ и 20999 грн за конфигурацию 8 + 256 ГБ. Смартфон можно будет приобрести в авторизованных магазинах Mi Store, Smart Home, в розничной сети АЛЛО и у всех официальных партнеров Xiaomi.

Mi 11i предлагает производительность флагманского уровня благодаря мощной мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 888. Его усовершенствованный 5-нм техпроцесс обеспечивает более высокую производительность при меньших затратах энергии. Устройство получило обновленный тонкий и компактный корпус. Mi 11i, в отличие от Mi 11 и Mi 11 Ultra, имеет плоский экран. Благодаря премиальному стеклянному корпусу толщиной 7,8 мм и обновленному боковому сканеру отпечатков пальцев пользователям будет еще удобнее держать смартфон в руке. Его 6,67-дюймовый AMOLED DotDisplay может похвастаться одним из самых маленьких вырезов фронтальной камеры – диаметром 2,76 мм. Поддержка HDR10+, частота обновления экрана 120 Гц, частота дискретизации 360 Гц, а также стереодинамики и поддержка Dolby Atmos® обеспечивают непревзойденный аудио- и визуальный опыт. Большой аккумулятор 4520 мА•ч и быстрая зарядка мощностью 33 Вт поддерживают работу устройства в течение дня.

Чрезвычайные мощность и скорость

● мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 888;

● процессор разработан по 5 нм техпроцессу;

● ядро ARM Cortex-X1;

● память LPDDR5 + UFS 3.1;

● Wi-Fi 6 с пропускной способностью до 160 МГц и поддержкой квадратурной амплитудной модуляции 4096-QAM;

● пиковая скорость передачи данных с помощью Wi-Fi 6 – 2.89 ГБ/с.



Дисплей и звук

● 6,67-дюймовый AMOLED дисплей из материала Е4;

● пиковая яркость 1300 нит;

● цветовое пространство DCI-P3 и поддержка HDR10+;

● цветопередача с точностью JNCD≈0.36 и ΔE≈0.35;

● дисплей получил рейтинг DisplayMate А+;

● частота обновления экрана 120 Гц;

● частота сенсорной дискретизации 360 Гц;

● датчик внешнего освещения 360° и поддержка 8192 уровней яркости

● стереозвук и поддержка Dolby Atmos.



Фотография и видеосъемка

● основной модуль: 108 Мп HD-камера с расширенными возможностями съемки в условиях недостаточного освещения благодаря технологии 9-в-1 2,1 мкм Super Pixel;

● поддержка технологии Dual Native ISO, что повышает детализацию изображения на темных частях снимков;

● сверхширокоугольная камера: 8 Мп (FOV 119º, f/2.2)

● телемакромодуль: 5 Мп (f/2.4, AF 3-7 см);

● тройной микрофон с поддержкой Audio Zoom для видеосъемки;

● съемка видео в 8К;

● режим Ultra Night Video для ночной видеосъемки;

● дополнительные возможности AI и программного обеспечения для обработки и монтажа.



Дизайн и батарея

● стеклянный корпус толщиной 7,8 мм;

● обновленный дизайн бокового сканера отпечатков пальцев;

● батарея 4520 мА•ч;

● быстрая зарядка 33 Вт – до 100% за 52 мин;

● три цвета – Celestial Silver, Frosty White и Cosmic Black.



Смартфон поступит в продажу в Украине в середине мая по цене 18999 грн за конфигурацию 8 + 128 ГБ и 20999 грн за конфигурацию 8 + 256 ГБ. Смартфон будет доступен в авторизованных магазинах Mi Store, Smart Home, в розничной сети АЛЛО и у всех официальных партнеров Xiaomi.