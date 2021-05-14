Флагманский смартфон Mi 11i в Украине

14 мая 2021, 12:15

Недавно компания Xiaomi представила Mi 11i, элегантный и мощный смартфон с 6,67-дюймовым дисплеем и поддержкой Dolby Atmos.

Украине уже стартовали предварительные заказы по специальной цене 18 699 грн за конфигурацию 8+256 ГБ в цвете Cosmic Black, спецпредложение будет действовать до 19 мая . Версия 8+256 ГБ в цвете Cosmic Black появится в открытой продаже 20 мая, другие конфигурации и цветовые решения ожидаются позже. Новинку можно будет приобрести в авторизованных магазинах Mi Store, Smart Home и у всех официальных партнеров Xiaomi. Рекомендованная розничная цена составит 18999 грн за конфигурацию 8+128 ГБ и 20999 грн за конфигурацию 8+256 ГБ.Mi 11i предлагает производительность флагманского уровня благодаря мощной мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 888. Его усовершенствованный 5-нм техпроцесс обеспечивает более высокую производительность при меньших затратах энергии. Устройство получило обновленный тонкий и компактный корпус. Mi 11i, в отличие от Mi 11 и Mi 11 Ultra, имеет плоский экран. Благодаря премиальному стеклянному корпусу толщиной 7,8 мм и обновленному боковому сканеру отпечатков пальцев пользователям будет еще удобнее держать смартфон в руке. Его 6,67-дюймовый AMOLED DotDisplay может похвастаться одним из самых маленьких вырезов фронтальной камеры – диаметром 2,76 мм. Поддержка HDR10+, частота обновления экрана 120 Гц, частота дискретизации 360 Гц, а также стереодинамики и поддержка Dolby Atmos обеспечивают непревзойденный аудио- и визуальный опыт. Большой аккумулятор 4520 мА•ч и быстрая зарядка мощностью 33 Вт поддерживают работу устройства в течение дня.