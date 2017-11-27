Рендерное фото нового безрамочного Xiaomi Redmi

27 ноября 2017, 9:15

Сразу несколько СМИ опубликовали так называемую рендерную фотографию нового смартфона Xiaomi с безрамочным дисплеем.

Нелишне отметить, что в отличие от флагманских Xiaomi Mi Mix и Mi Mix 2, грядущая новинка относится к бюджетной серии Redmi. Название девайса в точности пока не известно. Легко заметить на фото, что эта новинка популярного китайского производителя получит дисплей, занимающий всю переднюю панель. Его соотношение - 18:9.Кроме того, известно о двойной фронтальной камере для съемки селфи.Также отмечается порт USB Type-C.По слухам, стоимость этого аппарата не превысит $226.