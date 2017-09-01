GTK-XB60 и GTK-XB90 - две новые аудиосистемы в линейке EXTRA BASS от Sony

Sony представляет две новые аудиосистемы в линейке EXTRA BASS! Модели GTK-XB60 и GTK-XB90 стали самыми большими и самыми громкими в линейке при этом оставаясь беспроводными и портативными.
Теперь линейка EXTRA BASS предлагает максимально широкий ассортимент моделей благодаря аппаратным улучшениям, которые позволяют воспроизводить мощный звук с высоким звуковым давлением. Длительное время автономной работы, три различных режима источника питания, позволяющих продлить вечеринку, а также возможность беспроводного подключения дополнительных устройств — эти характеристики новых аудиосистем говорят сами за себя.
Преимущества серии EXTRA BASS теперь дополнены возможностью работы от встроенного аккумулятора вплоть до 14 часов. Аудиосистему GTK-XB60 можно взять с собой куда угодно, чтобы устроить вечеринку прямо в дороге. С различными режимами работы аккумулятора («от сети», «аккумулятор» или «энергосберегающий режим») продолжайте веселиться без остановки.
Благодаря беспроводной технологии Party Chain вы можете подключить до 10 устройств EXTRA BASS™ и развернуться на полную мощь. А благодаря поддержке подключения нескольких девайсов (до трех смартфонов одновременно) ваши друзья могут присоединиться к вам, а вы, как диджей, сможете играть музыку со всех подключенных устройств. Кроме того, используя микрофонный вход, вы можете комментировать ход вечеринки, зачитывать поздравления или руководить действиями веселой компании друзей!
Подсветка динамика и стробоскопические эффекты сделают вашу вечеринку по-настоящему крутой, аудиосистема GTK-XB60 может синхронизироваться с композицией в любом стиле — от электронной танцевальной музыки и грайма до поп-музыки. Настройте параметры световых эффектов с помощью мобильных приложений Sony Music Center и Fiestable — задействуйте все возможности этой легкой, компактной, но мощной аудиосистемы!
Модель GTK-XB90 серии EXTRA BASS имеет светоэффект «бесконечное зеркало», такой же, который используется на фестивалях. А если добавить к этому невероятное звуковое давление, то вы испытаете чувство полного присутствия на концерте любимого диджея.
Аудиосистема GTK-XB90 может работать до 16 часов всего после 4 часов зарядки и использовать один из трех режимов («от сети», «аккумулятор» или «энергосберегающий режим») для сохранения ресурса аккумулятора и бесконечного веселья.
Дополнительные функции в приложении Fiestable (например, настройка световых эффектов, управление с помощью движений, сэмплерные эффекты и DJ-функции) позволяют полностью управлять вечеринкой. А с беспроводной технологией Party Chain вы можете добавить огоньку, объединив несколько устройств EXTRA BASS™ и устроив по-настоящему крутую вечеринку, где бы вы ни находились.
Аудиосистемы GTK-XB60 и GTK-XB90 поступит в продажу в Украине осенью 2017 года. Модель XB60 доступна в трех цветовых решениях – красном, черном и синем; модель XB90 – в черном. Стоимость будет объявлена позже.
Последние новости
- Бизнес | Вчера, 14:15
TCL готовится вернуть на рынок бренд Palm
- Гаджеты | Вчера, 13:45
IFA2017: Состоялся официальный анонс смартфона Sony Xperia XA1 Plus
- Гаджеты | Вчера, 13:15
Dell Latitude 7212 Rugged Extreme – планшет для экстремальных условий работы
- Железо | Вчера, 12:45
Acer Aspire S24 – тонкий ПК-моноблок за "штуку"
- Гаджеты | Вчера, 12:15
GTK-XB60 и GTK-XB90 - две новые аудиосистемы в линейке EXTRA BASS от Sony
- Связь | Вчера, 11:45
NAVITEL объявляет о выпуске карт Европы релиза Q2 2017
- Связь | Вчера, 11:15
В Киеве открыт четырехсотый магазин Киевстар в новом формате
- Интернет | Вчера, 10:45
Винница стала седьмым городом Украины, куда пришел Uber
- Гаджеты | Вчера, 10:15
Motorola представила водонепроницаемый смартфон легендарной серии X
Последние материалы
- Обзоры | 30 августа, 10:22
REAL-EL STAB-500: компактный стабилизатор для домашней техники и не только!
- Обзоры | 29 августа, 7:28
ONYX BOOX Prometheus 2: для чтения чертежей, документов и не только
- Обзоры | 29 августа, 6:49
Nomi EVO Z i5050: "флагман для экономных"
- Аналитика | 28 августа, 10:32
Мобильные новости №39: lifecell и Киевстар о новых тарифах
- Аналитика | 28 августа, 9:15
Дайджест №194: "горячие" новинки от Motorola и анонс Redmi Note 5A
- Обзоры | 21 августа, 17:50
LG Stylus 3: твой очень "умный" телефон со стилусом!
- Аналитика | 21 августа, 16:29
Мобильные новости №38: Vodafone запустил первые в Украине тарифы Unlim 3G
- Аналитика | 21 августа, 7:39
Дайджест №193: анонс смартфона Nokia 8 и ОС Android O
- Интервью | 15 августа, 16:13
Юрий Прудиус, WOXAPP: "Если хотите грамотно оптимизировать логистический бизнес, начните с минимума"
Популярные новости
- Гаджеты | Позавчера, 10:17
Топ-5 смартфонов, достойных вашего внимания осенью 2017 года 5.00
- Интернет | 29 августа, 19:43
Комплексное продвижение: тонкости процесса для успешности проекта 5.00
- Гаджеты | 30 августа, 10:15
MEIZU M6 NOTE - первый смартфон одноименного проиводителя на Qualcomm 5.00
- Гаджеты | 29 августа, 11:45
Рендерные фото смартфона Sony Xperia XZ1 Compact 5.00
- Гаджеты | 29 августа, 11:15
Vivo Y69 – смартфон для любителей съемки селфи 5.00
- Гаджеты | 28 августа, 16:03
Logitech представляет веб-камеру BRIO 4K STREAM EDITION 5.00
- Гаджеты | 28 августа, 13:45
Razer Wolverine Ultimate - контроллер для xbox One и PC 5.00
- Безопасность | 28 августа, 9:15
Dr.Web первым обнаружил загрузчик троянца для "умных" Linux-устройств 3.00
- Бизнес | Вчера, 14:15
TCL готовится вернуть на рынок бренд Palm 0.00