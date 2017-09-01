GTK-XB60 и GTK-XB90 - две новые аудиосистемы в линейке EXTRA BASS от Sony

1 сентября 2017, 12:15

Sony представляет две новые аудиосистемы в линейке EXTRA BASS! Модели GTK-XB60 и GTK-XB90 стали самыми большими и самыми громкими в линейке при этом оставаясь беспроводными и портативными.Теперь линейка EXTRA BASS предлагает максимально широкий ассортимент моделей благодаря аппаратным улучшениям, которые позволяют воспроизводить мощный звук с высоким звуковым давлением. Длительное время автономной работы, три различных режима источника питания, позволяющих продлить вечеринку, а также возможность беспроводного подключения дополнительных устройств — эти характеристики новых аудиосистем говорят сами за себя.Преимущества серии EXTRA BASS теперь дополнены возможностью работы от встроенного аккумулятора вплоть до 14 часов. Аудиосистему GTK-XB60 можно взять ссобой куда угодно, чтобы устроить вечеринку прямо в дороге. С различными режимами работы аккумулятора («от сети», «аккумулятор» или «энергосберегающий режим») продолжайте веселиться без остановки.Благодаря беспроводной технологии Party Chain вы можете подключить до 10 устройств EXTRA BASS™ и развернуться на полную мощь. А благодаря поддержке подключения нескольких девайсов (до трех смартфонов одновременно) ваши друзья могут присоединиться к вам, а вы, как диджей, сможете играть музыку со всех подключенных устройств. Кроме того, используя микрофонный вход, вы можете комментировать ход вечеринки, зачитывать поздравления или руководить действиями веселой компании друзей!Подсветка динамика и стробоскопические эффекты сделают вашу вечеринку по-настоящему крутой, аудиосистема GTK-XB60 может синхронизироваться с композицией в любом стиле — от электронной танцевальной музыки и грайма до поп-музыки. Настройте параметры световых эффектов с помощью мобильных приложений Sony Music Center и Fiestable — задействуйте все возможности этой легкой, компактной, но мощной аудиосистемы!Модель GTK-XB90 серии EXTRA BASS имеет светоэффект «бесконечное зеркало», такой же, который используется на фестивалях. А если добавить к этому невероятное звуковое давление, то вы испытаете чувство полного присутствия на концерте любимого диджея.Аудиосистема GTK-XB90 может работать до 16 часов всего после 4 часов зарядки и использовать один из трех режимов («от сети», «аккумулятор» или «энергосберегающий режим») для сохранения ресурса аккумулятора и бесконечного веселья.Дополнительные функции в приложении Fiestable (например, настройка световых эффектов, управление с помощью движений, сэмплерные эффекты и DJ-функции) позволяют полностью управлять вечеринкой. А с беспроводной технологией Party Chain вы можете добавить огоньку, объединив несколько устройств EXTRA BASS™ и устроив по-настоящему крутую вечеринку, где бы вы ни находились.Аудиосистемы GTK-XB60 и GTK-XB90 поступит в продажу в Украине осенью 2017 года. Модель XB60 доступна в трех цветовых решениях – красном, черном и синем; модель XB90 – в черном. Стоимость будет объявлена позже.