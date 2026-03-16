Кредит Україні на €90 млрд, обіцяний ЄС, обов’язково буде виданий, — Макрон

16 марта 2026, 14:15

Про це Еммануель Макрон заявив на спільній пресконференції із Володимиром Зеленським в Єлисейському палаці.

«Минулого грудня був узгоджений кредит на €90 млрд. Це зобов'язання буде виконано, і я висловлюю це тут з рішучістю та чіткістю.»Президент Франції додав, що обов’язок кожної нації «виконати обіцянки та політичні зобов'язання, які всі взяли на себе в грудні», натякнувши на Угорщину, яка блокує виплату коштів за кредитом, вимагаючи від України відновлення транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба».