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31 июля 2026, 8:15
"Укрзалізниця" піднімає вантажні тарифи вперше за 4 роки
"Укрзалізниця" запропонувала підвищити тарифи на на 45%.
Пізніше було досягнуто компромісне рішення - провести індексацію у два етапи:
🔹на 30% з 1 серпня 2026 року,
🔹ще на 15% з 1 січня 2027 року.
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