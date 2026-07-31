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31 июля 2026, 8:15

"Укрзалізниця" піднімає вантажні тарифи вперше за 4 роки

"Укрзалізниця" запропонувала підвищити тарифи на на 45%. 

Пізніше було досягнуто компромісне рішення - провести індексацію у два етапи:

🔹на 30% з 1 серпня 2026 року,
🔹ще на 15% з 1 січня 2027 року.
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