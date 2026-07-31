"Укрзалізниця" піднімає вантажні тарифи вперше за 4 роки

31 июля 2026, 8:15

"Укрзалізниця" запропонувала підвищити тарифи на на 45%.

Пізніше було досягнуто компромісне рішення - провести індексацію у два етапи:🔹на 30% з 1 серпня 2026 року,🔹ще на 15% з 1 січня 2027 року.