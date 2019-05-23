Vodafone расширил сеть 4G еще для 300 тысяч жителей Украины

23 мая 2019, 11:15

Vodafone расширил 4G сеть в 15 областях Украины. Покрытие скоростного мобильного интернета обеспечено еще в более чем 40 населенных пунктах, в которых проживает около 300 тысяч жителей.

В Днепропетровской области: села Котовка, Перше Травня.В Донецкой области: Марьинский район, пгт Заречное, Новоэкономичное, Алексеево-Дружковка, Райгородок, Удачное.В Закарпатской области: пгт Ясиня.В Запорожской области: город Приморск, село Осипенко.В Ивано-Франковской области: город Рогатын, пгт Отыния, Лисец, Гвоздец, села Подгайчики, Рошнив и Тысменичаны.В Киевской области: населенные пункты Бзов, Кагарлык, Фастов, Головуров, Перемога, Гейсиха, Багрин, Дымер, Осещина, Кожуховка, Горенычи, Заборье.В Кировоградской области: пгт Головановск.В Луганской области: пгт Новопсков.Во Львовской области: город Николаев.В Николаевской области: город Снигуровка.В Одесской области: пгт Любашевка, село Великая Балка.В Полтавской области: город Заводское, село Абазовка.В Сумской области: села Великая Чернеччина, Коровинцы.В Харьковской области: пгт Казачья Лопань.В Херсонской области: пгт Новотроицкое.На сегодняшний день около 21 миллиона жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова.