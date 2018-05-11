Мошенники крадут деньги обращающихся за социальными компенсациями

11 мая 2018, 9:15

В ноябре прошлого года компания «Доктор Веб» рассказала о сетевых мошенниках, предлагающих всем желающим получить несуществующие вознаграждения от страховых фондов.

Этой весной жулики активизировались снова — на сей раз они обещают доверчивым пользователям выплатить компенсации от энергетических компаний и медицинских учреждений.

Схема мошенничества в целом осталась прежней: злоумышленники рассылают по электронной почте спам, предлагая потенциальным жертвам перейти по ссылке на специально созданный ими сайт. Однако нельзя не отметить и новый канал привлечения посетителей: жульнические ресурсы стали рекламироваться с помощью массовых СМС-рассылок и сообщений в мобильных мессенджерах. На веб-страницах по ссылкам, расположенным в этой рекламе, размещен изобилующий ошибками текст, в котором сообщается о якобы существующей возможности получить компенсацию за переплату предоставляемых населению коммунальных, медицинских услуг, либо услуг обязательного страхования. Все эти сайты созданы с использованием одного и того же шаблона и принадлежат неким «Центрам компенсации неиспользованных медицинских услуг», «Союзам независимых энергетических компаний» и прочим несуществующим организациям.



Для «проверки» возможности получить компенсацию посетителю сайта предлагается ввести в специальную форму последние цифры какого-либо документа, а также свое имя и фамилию. Какие бы данные ни указал пользователь, на экране появится информация о доступной выплате, для получения которой требуется перевести мошенникам небольшую денежную сумму.

Специалисты компании «Доктор Веб» выявили более 110 доменов, зарегистрированных сетевыми мошенниками в период с февраля по май 2018 года. При этом многие домены со схожими по звучанию и написанию ключевыми словами регистрировались одновременно целыми группами и были привязаны к одним и тем же хостинговым площадкам. На один из жульнических сайтов осуществлялось перенаправление с адреса, содержащего аббревиатуру “snils” — это может косвенно свидетельствовать о том, что авторами данной криминальной схемы являются те же злоумышленники, о которых мы писали осенью прошлого года. Часть выявленных аналитиками адресов в настоящее время недоступна, на некоторых размещены мошеннические интернет-ресурсы. Все обнаруженные нами адреса были добавлены в базы нерекомендуемых сайтов Родительского контроля Dr.Web.



Следует отметить, что в последнее время также участились случаи почтовых рассылок, в которых злоумышленники перенаправляют получателей на фишинговые и жульнические сайты с использованием сервисов онлайн-календарей. Сообщение содержит приглашение на некое бесплатное мероприятие, для подтверждения участия в котором предлагается отметиться в таблице, размещенной, например, на сайте публичного сервиса «Google Календарь». При переходе по ссылке потенциальная жертва перенаправляется на мошеннический или фишинговый сайт, собирающий конфиденциальную информацию посетителей.



Компания «Доктор Веб» снова напоминает пользователям: не доверяйте интернет-ресурсам, предлагающим получить какие-либо денежные компенсации от лица неких фондов или организаций, а также с осторожностью переходите по ссылкам из почтовых сообщений, полученных от незнакомых отправителей.