Huawei оголошує конкурс зі створення моделей машинного навчання

25 июля 2023, 12:45

Нещодавно Huawei взяла участь у міжнародному саміті «AI for Good». Цей захід є провідною платформою ООН для інклюзивного діалогу щодо розвитку штучного інтелекту в боротьбі зі змінами клімату.

Під час події Huawei оголосила про конкурс на розробку моделей машинного навчання у сфері 5G.



У межах саміту було запропоновано низку конкурсів, покликаних залучити широку громадськість для пошуку найкращих рішень на базі штучного інтелекту. Зокрема, це стосується протидії змінам клімату. Конкурси проходять під егідою ООН, Міжнародної спілки електрозв’язку (ITU), Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) тощо.



Huawei є куратором конкурсу із моделювання енергоспоживання у сфері 5G. Тут розробляються моделі машинного навчання, які знижують енергоспоживання базових станцій будь-якого виробника. Найближчими місяцями вчені в усьому світі працюватимуть над інноваційними рішеннями у цьому напрямі.



Реєстрація команд триватиме від сьогодні до 30 вересня 2023 року. Журі оцінить найліпші рішення, які згодом будуть представлені на 28 Конференції сторін (COP28) Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що відбудеться в Дубаї наприкінці цього року.



Сі Чжен (Xi Zheng), дослідниця з відділу Global Technical Service Department у Huawei та кураторка конкурсу, зауважила, що компанія сподівається «підвищити поінформованість про складні проблеми в галузі ІКТ, спонукати дослідників і експертів у всьому світі зробити свій внесок у розробку практичних рішень і показати, як можливості ШІ можуть бути використані для розв’язання реальних нагальних проблем».



Переможці отримають грошові призи, а також можливість стажування та співпраці з Huawei.



Окрім запропонованого Huawei конкурсу тематичні підрозділи саміту включають продовольство та кліматично оптимізоване сільське господарство, а також управління водними ресурсами.



«Надважливим є спостереження за тим, як поєднання рішень на основі штучного інтелекту у сфері ІКТ може забезпечити ефективний алгоритм дій у глобальному масштабі», — зазначив Сейзо Оное (Seizo Onoe), директор Бюро стандартизації телекомунікації ITU.



«Анонсовану сьогодні проблему підтримала світова спільнота основних гравців сфери, зокрема компанія Huawei. Це допоможе знайти нові шляхи для спільних цифрових кліматичних рішень», — сказав Томас Басіколо (Thomas Basikolo), керівник програм ITU, координатор і менеджер ITU за напрямами машинного навчання та 5G.



Четвертий конкурс ITU «ШІ та машинне навчання для 5G» об’єднав учасників із понад 100 країн, представників різних сфер і наукових кіл, котрі вирішують реальні світові проблеми завдяки застосовуванню штучного інтелекту і машинного навчання у комунікаційних мережах.