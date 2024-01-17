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17 января 2024, 8:15
Офіційно: STALKER 2 вийде 5 вересня
Дата релізу вказана у новому трейлері гри. Реліз відбудеться на Xbox Series та ПК.
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