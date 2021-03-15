"Прогнозы на футбол сегодня" – самый востребованный запрос в поисковой строке

15 марта 2021, 18:25

Чтобы ставка сыграла, нужно беспристрастно расставить приоритеты. Молодым беттерам провести подобную аналитику достаточно сложно, поэтому в свободном доступе можно найти прогнозы на футбол сегодня от профессионалов бесплатно. Благодаря кратким «выжимкам» спортивных экспертов, получится труда определиться с фаворитами предстоящего матча.

Как составляют прогнозы на футбол

Чтобы составить качественный спортивный обзор, придется запастись огромным терпением. Дело в том, что один матч требует детального анализа предыдущих встреч клуба. На исход встречи влияют настроение футболистов, погодные условия, поддержка зрителей.

Какие факторы учитывают профессиональные прогнозисты

1. Действующие составы команд. 100% гарантии, что на поле выйдут именно те игроки, которые фигурировали в обзоре, никто дать не может. Составы могут измениться за несколько минут до начала первого тайма.

2. Прогнозы на футбольные матчи учитывают исходы предыдущих встреч. Желание реванша играет ключевую роль в финальном результате.

3. Погодные условия, локализация игры (дома или в гостях). Неожиданное похолодание или экстремальная жара могут сильно отразить намеченные исходы встречи.

4.Немалую роль играет действующий тренер команды. Если во главе любимого клуба сменился наставник, то лучше не торопиться делать ставки на привычные исходы. Даже если они слишком очевидные.

Не ключевые, но не менее важные факторы, влияющие на исход встречи

История футбола знает немало случаев, когда очевидная победа резко сменялась на поражение. Поэтому, чтобы не допустить ошибок, нужно учесть многие факторы. Даже те, которые сложно определить.

1. Степень мотивации игроков. Их отношение к предстоящей игре неоднозначно. О желании реванша можно только догадываться, поэтому риск нельзя свести к минимуму.

2. Этот фактор конкретный, но многозначный. Календари предстоящих и прошедших встреч у обеих команд. Если расписание матчей плотное, то под конец турнира силы игроков будут на исходе.

3. Тип соревнования. С одной стороны, футболисты каждую встречу должны выкладываться на 100%. С другой стороны, зачем напрягаться, если можно поберечь силы для более важного события?

Что такое экспресс прогноз на футбол

Экспресс – множественная ставка. Она включает в себя несколько исходов. То есть, если одно пари оказалось неудачным, то проигрывают и остальные.

Когда экспресс-ставка выигрывает

Прогнозы на футбол сегодня экспресс хороши тем, что здесь учитывается еще больше факторов для каждого отдельного пари. Значит, шансы на выигрыш значительно увеличиваются.

Чтобы выиграла экспресс-ставка, нужно, чтобы все предполагаемые исходы сыграли. Коэффициенты перемножаются, а счастливый беттер «срывает» куш.

Чтобы поставить на несколько удачных исходов, необходимо уделить тщательное внимание всем возможным результатам. В этом беттеру помогут спортивные обзоры и прогнозы на футбол. Но, если говорить о математическом преимуществе экспресс-ставок, то оно достаточно скромное. Коэффициенты действительно перемножаются, как и показатели маржи…

Профессиональные спортивные прогнозисты повествуют лишь о своем собственном мнении, поэтому безоговорочно верить в их слова не стоит.

Во-первых, следует внимательно отслеживать судьбу клубов-фаворитов. Во-вторых, не стоит пренебрегать спортивными обзорами. Чем больше мнений профессионалов, тем больше исходов сможет рассмотреть беттер.

В этом деле лучше не торопиться. Так беттер сможет отследить самые последние изменения в составах клубов. Букмекер подскажет выигрышный исход за счет коэффициентов.