Індонезійський рибалка "зловив" китайський підводний дрон

8 апреля 2026, 11:45

Місцевий рибалка в акваторії біля острова Гілі-Траванган у провінції Західна Нуса-Тенґгара знайшов у своїх сітях невідомий підводний апарат.

На корпусі чітко видно китайські ієрогліфи та маркування корпорації CSIC — одного з найбільших суднобудівних підприємств Китаю, тісно пов'язаного з військово-морськими силами НВАК.

За попередньою оцінкою, апарат є автономним підводним глайдером — безпілотником, який використовується для збору океанографічних даних, зокрема температури, солоності, течій та підводної акустики. Під час первинного огляду вибухових чи радіоактивних матеріалів не виявлено. Об'єкт передали Військово-морським силам Індонезії для подальшого вивчення.

Місце виявлення має стратегічне значення. Протока Ломбок є одним із ключових альтернативних маршрутів для підводних човнів і торговельних суден між Тихим та Індійським океанами, особливо в умовах, коли Малаккська протока перебуває під посиленим наглядом. Океанографічні дані, які збирає такий апарат, мають подвійне призначення — вони однаково цінні як для цивільних досліджень, так і для планування підводних військових операцій.