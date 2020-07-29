Sabre и Mindsay создали чат-бота для автоматизации и улучшения обслуживания

29 июля 2020, 13:15

Mindsay и Sabre - поставщик технологий и программного обеспечения для мировой индустрии туризма, объявили об официальном запуске решения по автоматизации клиентского обслуживания для авиакомпаний, онлайн-агентств и TMC.

Виртуальные агенты Mindsay полностью совместимы с Sabre API, что позволяет им автоматически отвечать на различные запросы: от часто задаваемых вопросов до создания комплексных бронирований. Это единственная диалоговая система, которая бесшовно интегрируется с Sabre.

Эта уникальная интеграция позволяет туристическим компаниям автоматически обрабатывать до 70% запросов путешественников, что значительно сокращает объем звонков и обращений в чат. Большинством стандартных вопросов занимаются боты, а агенты могут сосредоточиться на решении наиболее срочных и сложных ситуаций клиентов. Благодаря интеграции с такими платформами, как Zendesk, Salesforce, Intercom и Genesys, решение Mindsay позволяет агентам легко подключаться и выходить из чатов, обеспечивая эффективное и безупречное обслуживание.

Европейская туристическая компания Kilroy первой начала использовать Mindsay, Sabre и Zendesk для автоматизации обработки различных запросов путешественников, включая:

• Внесение изменений и отмену авиабилетов;

• Формирование соответствующих запросов на возврат;

• Предоставление статуса рейса, информации о регистрации и доступа к посадочным талонам;

• Ответы на часто задаваемые вопросы о норме провоза багажа, ограничениях в поездках и по другим темам.

«Мы выбрали компанию Mindsay, потому что она обеспечила полную интеграцию с Sabre и смогла быстро внедрить чат-бота, который мгновенно отвечает на запросы путешественников. Наша цель – повысить не только эффективность работы, но и уровень удовлетворенности клиентов за счет быстрого предоставления им необходимой информации», – отметил Пернил Вапел (Pernille Vaupel), директор по авиационным и онлайн-продажам KILROY International.

«Мы рады сотрудничать с Sabre, чтобы повысить качество обслуживания клиентов в индустрии туризма. Уникальная интеграция с ведущей GDS позволяет авиакомпаниям, онлайн-агентствам, TMC и отелям предоставлять еще более качественный сервис по низкой стоимости благодаря идеальному сочетанию самообслуживания и человеческого взаимодействия», – отметил Гийом Лапорт (Guillaume Laporte), CEO Mindsay.

«Sabre стремится предоставлять онлайн-агентствам дифференцированные продукты, которые позволяют им превосходить ожидания клиентов. В первую очередь, это наши API, – отметил Мадаван Каштури (Madhavan Kasthuri), управляющий директор Sabre по онлайн-бизнесу в регионе ЕМЕА. – Мы рады сотрудничеству с таким целеустремленным и прогрессивным партнером, который ясно видит роль технологий в создании целостного опыта, которого все чаще ждут современные путешественники, особенно в онлайн-канале».

«Mindsay – инновационный партнер, который разделяет наше стремление предоставить путешественникам новые возможности в области совершения покупок, – отметил Маркос Пинедо (Marcos Pinedo), вице-президент Sabre по партнерским отношениям. – Новый чат-бот поможет автоматически обрабатывать стандартные запросы клиентов. Это позволит туристическим агентствам сосредоточиться на экспертной поддержке и решении более комплексных вопросов путешественников».