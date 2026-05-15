Китай удвоил эффективность производства истребителей J-20

15 мая 2026, 8:15

Китай более чем вдвое повысил эффективность производства компонентов для истребителей-невидимок J-20, являющихся ответом на американский F-22 Raptor, на «темной фабрике», где беспилотные транспортные средства и оборудование с искусственным интеллектом работают почти 24 часа в сутки.

Об этом пишет South China Morning Post.Ранее для контроля за работой завода сотрудникам приходилось следить круглосуточно, но теперь предприятие может производить «скелет» самолета практически в полной темноте.Новая система позволила более чем вдвое повысить эффективность производства, увеличив ее «почти на 150%», а оборудование смогло работать на максимальной мощности более 21 часа в сутки.«Темные фабрики» - объекты, спроектированные для работы с минимальным или полным отсутствием вмешательства человека, что исключает необходимость в освещении, сокращает потребление энергии и эксплуатационные расходы.