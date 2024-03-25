Демократи готові підтримати допомогу Україні в кредит, щоб вийти з глухого кута

"Демократи підтримують допомогу Україні. Неважливо, чи назвете ви це кредитом чи якось інакше, але виділіть їм ресурси. Ви повинні надати їм допомогу. Тож якщо це буде кредит, то це допомога, якщо це буде пакет допомоги без будь-яких вимог, то це все одно допомога", - сказав демократ, член Палати представників Бенні Томпсон.
Последние новости
- Безопасность | Сегодня, 16:15
Велика Британія анонсувала черговий пакет військової допомоги для України
- Технологии | Сегодня, 15:45
Росія навряд чи зможе захистити всі НПЗ від українських атак, - розвідка
- Интернет | Сегодня, 15:45
Підключення eSIM з контрактом за допомогою BankID та "Дія"
- Гаджеты | Сегодня, 15:25
RadioMaster Boxer спрощує керування дронами на фронті
- Связь | Сегодня, 15:15
lifecell оголошує результати четвертого кварталу та 2023 року в цілому
- Безопасность | Сегодня, 15:15
За останні 5 місяців від COVID-19 в Україні померли 815 осіб
- Технологии | Сегодня, 14:45
Франко-німецька оборонна компанія KNDS створить дочірнє підприємство в Україні
- Безопасность | Сегодня, 14:15
В Германии легализовали каннабис, — Politico
- Технологии | Сегодня, 13:45
В Іспанії заборонили громадянам користуватися Телеграм
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 16:18
Gelius Pro Smart Rope Kangaroo 2 (GP-SR002 Black) – твоя особиста скакалка з дисплеєм
- Фотогалереи | Позавчера, 23:59
ДніпроГЕС в момент удару російських ракет
- Фотогалереи | Позавчера, 14:29
Все що залишилось від складу Rozetka внаслідок ракетного удару РФ
- Обзоры | Позавчера, 14:17
Neken eX150 - 150Вт український повербанк з ліхтариком і автомобільним прикурювачем
- Обзоры | Позавчера, 11:52
Gelius by Krazi Air MaQ2 (GP-PB305) – компактний повербанк для ноутбука і не тільки
- Обзоры | 6 марта, 9:36
Новатек-Електро ЕМ-129 - лічильник електрики з керуванням зі смартфона
- Обзоры | 23 февраля, 16:20
Ajax FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller – виявляє задимлення, чадний газ та підвищення температури
- Фотогалереи | 23 февраля, 15:05
Розстріляна швидка з фронту у центрі Лондона
- Фотогалереи | 22 февраля, 21:36
Пройшли випробовування безпілотної вітчизняної машини для розмінування
Популярные новости
- Безопасность | Сегодня, 16:15
Велика Британія анонсувала черговий пакет військової допомоги для України 0.00
- Технологии | Сегодня, 15:45
Росія навряд чи зможе захистити всі НПЗ від українських атак, - розвідка 0.00
- Интернет | Сегодня, 15:45
Підключення eSIM з контрактом за допомогою BankID та "Дія" 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 15:25
RadioMaster Boxer спрощує керування дронами на фронті 0.00
- Связь | Сегодня, 15:15
lifecell оголошує результати четвертого кварталу та 2023 року в цілому 0.00
- Безопасность | Сегодня, 15:15
За останні 5 місяців від COVID-19 в Україні померли 815 осіб 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:45
Франко-німецька оборонна компанія KNDS створить дочірнє підприємство в Україні 0.00
- Безопасность | Сегодня, 14:15
В Германии легализовали каннабис, — Politico 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:45
В Іспанії заборонили громадянам користуватися Телеграм 0.00