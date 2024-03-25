Демократи готові підтримати допомогу Україні в кредит, щоб вийти з глухого кута

25 марта 2024, 11:15

"Демократи підтримують допомогу Україні. Неважливо, чи назвете ви це кредитом чи якось інакше, але виділіть їм ресурси. Ви повинні надати їм допомогу. Тож якщо це буде кредит, то це допомога, якщо це буде пакет допомоги без будь-яких вимог, то це все одно допомога", - сказав демократ, член Палати представників Бенні Томпсон.