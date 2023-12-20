Цього року за допомогу Україні у Конгресі США не буде — ЗМІ

20 декабря 2023, 9:45

Сенат США не проголосує за пакет допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США до початку наступного року, хоча переговірники від обох партій продовжують свою роботу.

Демократи на словах показують "ніби все добре", однак республіканець Джон Тьюн каже, що угода не буде досягнута до січня 2024 — "демократи згаяли час до того моменту, коли є можливою домовленість" щодо угоди про безпеку кордонів до Різдва. А от обоє лідерів Сенату, демократ Шумер і республіканець Макконнелл заявили, що учасники переговорів "досягають обнадійливого прогресу", але "залишаються складні питання".