Все матчи Евро 2020 на Vodafone TV в пакете "Оптимальный Спорт"

15 июня 2021, 9:15

За всеми матчами Евро 2020, который стартует сегодня, можно будет следить на Vodafone TV в пакете «Оптимальный Спорт».

Накануне Vodafone снизил стоимость пакета «Оптимальный Спорт» до 199 грн за 30 дней. Наполнение пакета остается без изменений.

«Оптимальный Спорт» предоставляет доступ к футбольным каналам – Футбол 1, Футбол 2 и Футбол 3 в HD-качестве, премиальным спортивным каналам Setanta Sports, Eurosport 1 и Eurosport 2, премиальным каналам Vip Premiere и Vip Megahit, а также к более 190 телеканалам и 76 телеканалам в HD.



Для активации пакета «Оптимальный Спорт» необходимо отправить бесплатное SMS с текстом «1» на номер 30096. Подписка на пакет продлевается автоматически.



Наслаждаться драйвовой игрой и болеть за свою команду из любой токи Украины можно с помощью сервиса Vodafone TV, который доступен для мобильных приложений через Play Market, App Store или Huawei App Gallery и на всех новых версиях Smart TV для магазинов Samsung и LG и через web-версию на сайте tv.vodafone.ua.

