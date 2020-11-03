Vodafone TV снизил стоимость популярного пакета "Оптимальный"

С 2 ноября доступ к лучшим ТВ-каналам, фильмам и сериалам для пользователей Vodafone TV становится дешевле. До конца года стоимость пакета «Оптимальный» составит 99 грн в месяц.
Пакет «Оптимальный» дает возможность смотреть более 170 телеканалов, в том числе, премиальные каналы VIP Premiere HD, VIP Megahit HD с сотнями премьер каждый месяц. Также зрителям «Оптимального» доступны культовые сериалы и премьеры от HBO, Sony, FOX, Starz.
Для подключения пакета необходимо отправить SMS с текстом «1» на номер 30094, сообщение бесплатное.
Еще одной новостью ноября стало появление пакета «Оптимальный Спорт». Пакет объединил все возможные спортивные события в одной подписке. «Оптимальный Спорт» обеспечивает доступ к лучшим спортивным каналам – Футбол 1/2/3, Setanta Sports, Viasat Sport, XSPORT. Кроме спортивных каналов, «Оптимальный Спорт» предлагает весь контент базового пакета «Оптимальный»: в пакете доступны более 180 телеканалов, культовые сериалы HBO и тематические кинозалы из тысячи фильмов в видеотеке.
Стоимость пакета – 209 грн в месяц. Для подключения необходимо отправить SMS с текстом «1» на номер 30096, сообщение бесплатное.
Пользователи Vodafone TV не платят за интернет-трафик и не расходуют пакетные мегабайты.
Vodafone TV доступен на любом девайсе: мобильных устройствах и планшетах, телевизорах Smart TV (Samsung и LG), домашних компьютерах и ноутбуках через web-версию Vodafone TV.
Один аккаунт Vodafone TV можно использовать на 3 разных устройствах. Чтобы начать пользоваться услугой, нужно загрузить и установить приложение Vodafone TV на смартфон или планшет и подключить интересующий пакет.
Приложение Vodafone TV можно бесплатно установить на смартфон или планшет из магазинов приложений Google Play (для Android) и App Store (для iOS), на телевизоры Smart TV из магазинов приложений Samsung Smart Hub (для Samsung) и LG Smart World (для LG). Детальней о Vodafone TV – на странице услуги.
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