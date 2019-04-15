Vodafone покажет новый сезон "Игры престолов"

15 апреля 2019, 10:45

Новый сезон одного из самых популярных телесериалов «Игры престолов» будет доступен на Vodafone TV в HD-качестве с профессиональной озвучкой.

Восьмой сезон станет заключительной частью культового сериала. Чтобы узнать, кто же все-таки займет Железный трон, достаточно подписаться на пакет Амедиатека. Сторонники легального контента смогут за 25 грн в неделю следить за развитием событий в Вестеросе, а также смотреть другие сериалы HBO – новые серии появляются в сервисе на следующий день после премьеры.



Сервис работает через приложение Vodafone TV, которое можно бесплатно установить на смартфон или планшет из магазинов приложений Google Play (для Android) и App Store (для iOS), на телевизоры Smart TV из магазинов приложений Samsung Smart Hub (для Samsung) и LG Smart World (для LG).



Просмотр Vodafone TV доступен на любом девайсе: мобильных устройствах и планшетах с любой ОС, в том числе Windows, телевизорах Smart TV, домашних компьютерах и ноутбуках через специально адаптированный портал tv.vodafone.ua. Для тех, кто любит смотреть ТВ с мобильного устройства, кроме приложения Vodafone TV предлагается также мобильная версия портала.



Пользоваться Vodafone TV могут клиенты всех украинских операторов, в том числе и проводного интернета, используя номер Vodafone для регистрации, авторизации в приложении и оплаты выбранных пакетов. Преимущество для клиентов Vodafone – отсутствие платы за мобильный интернет при просмотре с мобильного устройства. Для подключения услуги нужно отправить SMS на короткий номер, соответствующий выбранному пакету. Чтобы получить доступ к лучшим сериалам, клиентам Vodafone достаточно отправить SMS с текстом 1 на номер 30032.





