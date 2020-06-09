Vodafone собрал лучший ТВ и кино-контент в одном пакете

9 июня 2020, 12:45

Vodafone перезапустил пакет «Оптимальный» на Vodafone TV. Теперь в нем представлен каталог Amediateka c мировыми премьерами популярных сериалов и фильмов производства ведущих зарубежных студий, таких как HBO, СBS, Showtime, Starz, Sony.

Также в пакете «Оптимальный» доступно более 190 телеканалов, включая FOX, каналы группы Viasat и топовый спортивный канал Setanta.Стоимость пакета осталась прежней – 109 грн на 30 дней. При этом в пакет вошли фильмы и сериалы из каталога Amediateka. Среди них «Игра престолов», «Мир Дикого Запада», «Эйфория», «Чернобыль», «Новый Папа», «Секс в большом городе».Для активации пакета «Оптимальный» необходимо отправить бесплатное SMS с текстом «1» на номер 30044.Просмотр Vodafone TV доступен на любом девайсе: мобильных устройствах и планшетах с любой ОС, телевизорах Smart TV (Samsung и LG), домашних компьютерах и ноутбуках через специально адаптированный портал tv.vodafone.ua.Один аккаунт Vodafone TV можно использовать на 5 разных устройствах. Чтобы начать пользоваться услугой, загрузите и установите приложение Vodafone TV на Ваш смартфон или планшет и подключите интересующий пакет. При использовании приложения Вы не платите за интернет-трафик и не расходуете пакетные мегабайты!Приложение Vodafone TV можно бесплатно установить на смартфон или планшет из магазинов приложений Google Play (для Android) и App Store (для iOS), на телевизоры Smart TV из магазинов приложений Samsung Smart Hub (для Samsung) и LG Smart World (для LG).