Vodafone TV відкриває доступ до майже всього контенту

16 марта 2022, 11:15

Vodafone відкрив доступ до майже всього контенту у Vodafone TV до 11 квітня 2022 року включно.

Тепер можна безкоштовно дивитися понад 180 ТБ-каналів, кінофільми та серіали від популярних стрімінгових сервісів. Крім того, для малечі будуть доступні мультфільми та аудіоказки.

Низка каналів розпочала щоденну трансляцію уроків для школярів. Так, дитячий телеканал «Піксель» транслюватиме уроки для 5 класу щоденно о 10:00 та для 6 класу об 11:00.Телеканал «ПлюсПлюс» показуватиме уроки для школярів трьох класів: 7-го з 10:00 щодня, 8-го з 11:00 та 11-го класу з 12:00.Регіональні канали Суспільного відповідно транслюватимуть заняття для 9 класу о 10:00 та для 10 класу об 11:00.Для того, щоб скористатись вільним доступом до контенту Vodafone TV, потрібно завантажити додаток Vodafone TV у Google Play або App Store або можна просто переглядати контент у браузері: www.vodafone.ua/watch-tv