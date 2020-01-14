Интернет-аппетит вырос: украинцы употребили в зимние праздники в 1,5 раза больше

14 января 2020, 10:45

В Новый год и Рождество клиенты Vodafone Украина загрузили более 9 петабайт трафика, чего хватило бы, например, для просмотра 650 млн роликов на YouTube.



По сравнению с прошлым годом в новогодний период интернет-аппетиты украинцев увеличились в 1,5 раза, что связано с активным расширением географии 4G- и 3G-сетей Vodafone. На сегодняшний день покрытие 4G доступно более чем 66% украинцев, 3G – более 86%. 99% всего праздничного трафика сгенерировано в сетях скоростного интернета, более 60% – в 4G-сети.

«Зимние праздники – это для нас уже традиционная возможность убедиться в том, что емкости сети с запасом хватает и для быстрого интернета, и для такого огромного количества звонков, как в новогоднюю ночь. Трафик растет ежегодно в разы, при этом наши клиенты могут поздравлять друг друга даже в минуты пиковых нагрузок на сеть, когда по всей стране совершаются сотни миллионов звонков, а по сети летят миллионы видео-поздравлений. В этом году готовимся к существенному расширению 4G покрытия, а значит к еще большему росту трафика», – комментирует Евгений Фрунза, технический директор Vodafone Украина.С расширением географии покрытия и увеличением количества интернет-пользователей продолжает расти популярность различных интернет-каналов для новогодних поздравлений. Количество поздравлений с помощью звонков постепенно уменьшается (0,7 млрд против 0,9 млрд в прошлом году). Еще более явная тенденция к уменьшению использования SMS для праздничных поздравлений – в этом году украинцы отправили вдвое меньше SMS, их количество составило немногим более 17 млн, тогда как в прошлом году в этот же период клиенты Vodafone отправили 35 млн сообщений.Канун Рождества (24 декабря) в этом году отличился наибольшим количеством звонков. Самое большое количество SMS было отправлено 31 декабря. Пик интернет-активности пришелся на Рождество (7 января).Рекордсменами по звонкам в период зимних праздников оказались Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Полтавская области. Интернет-рекорды ставили Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская и Херсонская области. Больше всего звонков традиционно пришлось на полночь 1 января. Пиковые часы пользования интернетом были разными 25 декабря (17:00) и 7 января (11:00).Для анализа использовались данные сети Vodafone за 24-25.12, 31.12, 06-07.01.