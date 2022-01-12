Более 14 тысяч ТБ и почти миллиард звонков – мобильный трафик Vodafone

В Новый год и Рождество клиенты Vodafone Украина сгенерировали более 14 тысяч ТБ трафика, это в полтора раза больше, чем было год назад (9,8 тыс. ТБ).
Такой большой рост потребления объясняется активным расширением покрытия и емкости 4G сети Vodafone и, как следствие, увеличением скорости мобильного интернета в сети оператора. Если год назад география покрытия не превышала 68% населения, то к концу года – 84% жителей Украины имеют доступ к 4G, поэтому скорость мобильного интернета можно почувствовать почти повсюду. В результате в прошлом году наблюдался ежеквартальный рост мобильного интернет-трафика на уровне 17-18%.
Количество голосовых поздравлений осталось на прошлогоднем уровне – украинские клиенты Vodafone на Рождественские праздники 24-25.12 и 06-07.01, а также на Новый год совершили 0,9 млрд звонков. В прошлом году на праздники наблюдалась интересная тенденция: количество приветствий с помощью звонков, которое сокращалось из года в год, выросло с 0,7 млрд до 0,9 млрд.
Сохранилась другая тенденция – уменьшается использование SMS для праздничных поздравлений: в этом году украинцы отправили 8,4 миллиона SMS. Для сравнения годом ранее зафиксировано 12 млн праздничных SMS, два года назад 17 млн, а три года назад – 35 млн сообщений.
Наибольшее количество звонков было зафиксировано в канун Рождества – в 11:00 24 декабря, пик SMS наблюдался в первое время 2022 года. Пик активности в 4G сети пришелся на вечер Рождества: в 20:00 24 декабря и в 21:00 7 января.
Интернет-рекордсменами оказались Киевская, Харьковская и Днепропетровская области. В топ-5 интернет-активных областей также вошли Одесская и Донецкая области.
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