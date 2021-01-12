Пользоватетиля Vodafone Украина установили рекорд потребления интернета

В Новый год и Рождество клиенты Vodafone Украина загрузили более 27,8 петабайт трафика, это в три раза больше, чем было год назад (9 петабайт).
Такой большой рост потребления связан с активным расширением покрытия и емкости 4G сети Vodafone и, как следствие – увеличением скорости мобильного интернета в сети оператора. С июля по ноябрь 2020 года оператор запустил сеть 4G в диапазоне 900 МГц (LTE 900) во всех областях Украины, став лидером по строительству сети LTE 900 в Украине. Новое покрытие включает 800 базовых станций, которые охватывают около 4700 населенных пунктов. На этой территории проживает более 3,7 миллиона человек.
Переход украинцев в онлайн во время карантина также повлиял на рост интернет-трафика. Кроме того, в эти праздники наблюдается интересная тенденция: количество поздравлений с помощью звонков, падавшее из года в год, возросло с 0,7 млрд до 0,9 млрд. Очевидно, это связано с карантинными мероприятиями: ограничение «живых» контактов спровоцировало увеличение количества поздравительных звонков.
Сохранилась другая тенденция – уменьшение использования SMS для праздничных поздравлений – в этом году украинцы отправили 12 миллионов SMS. Для сравнения, годом ранее зафиксировано более 17 млн праздничных SMS, а два года назад – 35 млн сообщений.
Наибольшее количество звонков было зафиксировано в канун Рождества 24 декабря, пик SMS пришелся на 31 декабря и 1 января. Пик интернет-активности пришелся на Новогоднюю ночь и Рождество 7 января.
Интернет-рекордсменами оказались Киев и Киевская обл., Харьковская, Днепропетровская и Одесская области. Топ-5 областей по звонкам в период зимних праздников стали Харьковская область, Киев и Киевская обл., Днепропетровская, Полтавская и Одесская области.
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