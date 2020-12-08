Vodafone подвел итоги "Черной пятницы" 2020

8 декабря 2020, 11:15

До 40% недополученного дохода из-за закрытых магазинов на карантин выходного дня.



Vodafone проанализировал итоги акции к «Черной пятнице». С 23 по 30 ноября в интернет-магазине и розничной сети Vodafone можно было приобрести смартфоны, гаджеты, технику и аксессуары со скидками до 70%. К акционным смартфонам Vodafone дарил пол года оплаченной связи в тарифе SuperNet Pro.

Посещение интернет-магазина Vodafone в период акции выросло на 183%, а продажи повысились в 3 раза. В розничных магазинах компании продажи повысились на 81% по сравнению со средними показателями до начала акции.



«Карантин выходного дня повлиял на незначительное смещение потребительской активности в будние дни. Около +10% трафика добавилось к среднебудничным показателям. В целом мы оцениваем недополученный доход за неработающие два выходных дня в около 40% от всего дохода акционного периода», – отмечает Михаил Иванцов, директор по маркетингу Vodafone Retail.



Больше всего акционных смартфонов было продано в Харькове. В пятерку самых больших любителей техношоппинга также вошли жители Полтавы, Днепра, Киева и Одессы.



Акция не повлияла на изменение покупательских предпочтений оплаты товаров: процент покупок в кредит составил 24%, что соответствует доакционному периоду.



Наивысший прирост в период «Черной пятницы» наблюдался в категориях смартфоны, телевизоры и ноутбуки.



Наибольшим спросом пользовались модели смартфонов среднего ценового сегмента и бренда Apple:

1. Xiaomi Redmi Note 9 Pro

2. Samsung Galaxy A51

3. Xiaomi Redmi Note 9

4. Samsung Galaxy M31

5. Nokia 5.3

6. Apple iPhone 11

