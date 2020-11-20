Скидки до 70% и полгода связи в "черную пятницу"

20 ноября 2020, 15:45

С 23 по 30 ноября в магазинах и интернет-магазине Vodafone ожидаются самые большие скидки года на смартфоны и гаджеты. В зависимости от выбранной модели, снижение цены достигнет 70%.



Всем, кто приобретет акционный смартфон, Vodafone дарит полгода связи в тарифе Vodafone SuperNet Pro. Тариф ежемесячно предлагает 12 ГБ 4G Инетрнет, безлимит в сети Vodafone и 150 минут на другие сети Украины, а также 50 минут для звонков в Польшу, Германию, Италию и еще 27 стран. Кроме того, 4 месяца бесплатного пользования услугой YouTube Premium с услугой Video Pass.



«Карантинные ограничения повлияли и на «черную пятницу». Из-за того, что на выходные магазины мобильной связи и техники должны быть закрыты, в этом году мы начинаем период «черной пятницы» на неделю раньше. Еще одним трендом станет шопинг онлайн. Мы видим четырехкратный рост объемов продаж в нашем интернет-магазине по сравнению с прошлым годом, и прогнозируем бум онлайн-шоппинга на 25-29 ноября. Вместе с тем, ожидаем также увеличение покупателей и в наших оффлайн магазинах, поэтому для удобства клиентов добавили еще до двух часов работы магазинов в будни», - рассказывает Михаил Иванцов, директор по маркетингу Vodafone Retail.



Для того, чтобы получить оплаченную связь на 6 месяцев, нужно отправить SMS-сообщение с текстом «Черная пятница» на короткий номер 9900. Плата за SMS не взимается. Но сначала стоит проверить, поддерживает ли SIM-карта стандарт LTE. Если нет - заменить на карту нового образца и установить ее в приобретенный акционный смартфон. Плата за смену SIM-карты не взимается.



Покупатели, которые до сих пор не пользуются связью Vodafone, могут купить за 1 грн стартовый пакет «Vodafone SuperNet» и пополнить его на 5 грн, установив SIM-карту в приобретенный смартфон.

Все участники акции смогут пользоваться связью в тарифе Vodafone SuperNet Pro в течение 6 месяцев без каких-либо изменений объемов услуг и обязательных платежей.



Vodafone напрямую сотрудничает с известными мировыми производителями, поэтому может предложить к «черной пятницы» настоящие ощутимые скидки не только на смартфоны, но и на официальные ноутбуки и планшеты, телевизоры и игровые консоли, смарт-часы и фитнес-браслеты, а также мобильные аксессуары.

