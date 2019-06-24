iPhone оказались в 6 раз интереснее Samsung - аналитика OLX

24 июня 2019, 9:45

Телефонами Apple интересовались 60% людей в поиске мобильных устройств, в то время как самсунгами - 10%.

Пользователи iOS проявляют интерес только к айфонам - в топ-10 запросов владельцев оказались все "яблоки". В то время как пользователи Android кроме продукции Apple интересуются еще Samsung, Xiaomi и Huawei. Самой желаемой моделью стал смартфон iPhone 7. Аналитики платформы OLX рассказали, какие бренды телефонов были самыми популярными в первом полугодии 2019.

Среди всех мобильных телефонов украинцев больше всего интересует iPhone - сообщают аналитики OLX. На него пришлось 60% активности пользователей. В 2019 за полгода на объявления по продаже "яблок" откликнулись 437 млн раз. В пятерку популярных брендов вошли 3 "китайца" - Xiaomi, Meizu и Huawei, а корейский Samsung получил 76 млн откликов и занял 3 место. Хотя это составляет всего 10% от общего количества реакций на платформе. Таким образом, мобильные устройства Apple оказались в 6 раз интереснее самсунгов.Наименьшей популярностью пользовались кнопочные телефоны Voxtel. Потенциальные покупатели указанных устройств позвонили или написали по объявлению всего 3 тыс. раз. Столько же пользователи интересовались брендом Helio.Топ-10 брендов телефонов, которыми интересовались украинцы в первом полугодии 2019*Количество откликов на объявленияApple - 437 млнXiaomi - 116 млнSamsung - 76 млнMeizu - 31 млнHuawei - 21 млнLG - 9 млнLenovo - 8 млнNokia - 7 млнHTC - 5 млнSony - 4 млнЕсли разделить пользователей на владельцев Android и Apple, их объединит одна общая черта - заинтересованность iPhone 7. За последние два месяца эту модель искали чаще всего и те, и другие - 140 000 раз. В целом, пользователи "яблок" неизменно интересуются iOS продукцией, их топ-10 запросов составляют только айфоны. А вот выбор владельцев Android более разнообразен. В десятке по количеству запросов кроме моделей Apple также присутствуют Samsung, Xiaomi, Huawei и Redmi Note 7.Статистика платформы OLX показала - за последнее полугодие было закрыто 3,5 млн объявлений о продаже айфонов. При этом подавляющее большинство закрывалось через услугу OLX Доставка, с помощью которой можно заморозить сумму на карточке до момента, пока потенциальный обладатель не проверит товар лично. Что касается сроков, в среднем объявления с "яблоками" закрывались через 17-19 дней после размещения.