Официально представлен Mi Pad 4 Plus с чипом Snapdragon 660 и 4 ГБ ОЗУ

15 августа 2018, 10:15

Китайская Xiaomi объявила об анонсе своего нового мощного планшета - Mi Pad 4 Plus.



В качестве аппаратной платформы в этом аппарате чип Qualcomm Snapdragon 660. Объем оперативной памяти 4 ГБ, а встроенной пользовательской 64 ГБ или 128 ГБ.

Диагональ дисплея – 10,1 дюйма, а его разрешение 1200х1920 точек, соотношение сторон 16:10.Основная камера – 13Мп, фронтальная – 5Мп.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов «под капотом» 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.Работает новинка под управлением Android 8.1, поверх которой оболочка MIUI.Версия новинки с 64 ГБ встроенной памяти оценена в $275, а 128 ГБ - $304. Дата релиза намечена на завтра. Первая страна, в которой появится Mi Pad 4 Plus – Китай.