2 ноября 2017, 12:45

Эксперты заявляют о подготовке анонса планшета Mi Pad 4

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о подготовке компанией  Xiaomi ее нового планшета «следующего поколения».

И хотя представители производителя на данный момент не говорят, о какой конкретно модели идет речь, некоторые профильные аналитические агентства склонны считать, что Xiaomi готовит анонс планшета Mi Pad 4.

По их данным, анонс этого аппарата состоится в первой половине следующего года.

По слухам, грядущая новинка представляет собой некое гибридное решение с подключаемой клавиатурой. Кроме того, скорее всего, аппарат получит поддержку LTE.

Все другие спецификации будущей новинки пока не называются, даже на стадии слухов.
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