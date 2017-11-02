Эксперты заявляют о подготовке анонса планшета Mi Pad 4

2 ноября 2017, 12:45

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о подготовке компанией Xiaomi ее нового планшета «следующего поколения».

И хотя представители производителя на данный момент не говорят, о какой конкретно модели идет речь, некоторые профильные аналитические агентства склонны считать, что Xiaomi готовит анонс планшета Mi Pad 4.По их данным, анонс этого аппарата состоится в первой половине следующего года.По слухам, грядущая новинка представляет собой некое гибридное решение с подключаемой клавиатурой. Кроме того, скорее всего, аппарат получит поддержку LTE.Все другие спецификации будущей новинки пока не называются, даже на стадии слухов.