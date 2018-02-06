Huawei — премиальный спонсор нового сезона шоу "Голос країни"

6 февраля 2018, 13:15

Начиная с 28 января 2018 года, 14 воскресений подряд внимание всей Украины будет приковано к музыкальному шоу.

Среди членов жюри конкурса — несравненная Тина Кароль. Певица станет звездным тренером «Голосу країни» уже в пятый раз. За время тренерства Тины члены ее команды дважды одерживали победу.



Следуя за своим бренд-амбассадором и руководствуясь желанием поддержать участников на пути к мечте, о партнерстве с музыкальным шоу заявил технологический бренд Huawei. Являясь премиальным спонсором восьмого сезона шоу «Голос країни», Huawei предоставит участникам возможность протестировать и оценить по достоинству свои технологические новинки — смартфоны флагманской линейки Mate10, ноутбуки Huawei Matebook, планшеты.



Бренд, который в прошлом году вошел в тройку крупнейших поставщиков смартфонов в мире, становится партнером шоу не в первый раз. Huawei выступал спонсором одноименного певческого конкурса в Италии, Сингапуре и Малайзии. Такая стратегия бренда неслучайна — в своей деятельности компания руководствуется слоганом Make it possible («Сделай это возможным»). На собственном опыте развития Huawei знает, как важно никогда не сдаваться и упорно работать. Именно поэтому бренд рад поддержать начинающие таланты и воодушевить участников бороться за свою мечту.



«В Huawei мы всегда стремимся к совершенству, и это часть нашей ДНК — сотрудничать с лучшими. «Голос країни» покорил сердца миллионов украинцев, поэтому для нас честь выступать премиальным спонсором шоу. Как и «Голос країни», Huawei уделяет большое внимание развитию талантов. Именно благодаря такой поддержке компания имеет возможность постоянно внедрять инновации и производить технологические устройства», — говорит Кевин Чжоу, руководитель подразделения Huawei Consumer BG в Украине.



«Мы рады, что премиальным спонсором восьмого сезона шоу «Голос країни» стала именно компания Huawei, ведь ее ценности совпадают с нашими. Уверен, что сотрудничество будет успешным и откроет много новых возможностей для обеих сторон», — отмечает Валерий Вареница, коммерческий директор «1+1 Медиа».



Начиная с седьмой недели трансляции конкурса, когда начнутся «бои на вылет», Huawei совместно с «Голосом країни» запустит специальное голосование, в котором телезрители смогут поддержать полюбившегося участника. Каждую неделю будет определяться один из проголосовавших зрителей, который получит специальный приз от премиального спонсора шоу.



«Наша общая задача — создавать контент, который меняет жизнь к лучшему и открывает новые возможности для каждого зрителя шоу «Голос країни». Для реализации этой цели мы объединили усилия с нашим премиальным партнером Huawei. Верим, что вместе сможем достичь успеха», — комментирует Виктория Лезина, генеральный продюсер «1+1 Продакшн».