Стартовали продажи смартфона ZTE Blade V8C

4 декабря 2017, 11:45

Компания ZTE начала продажи своего нового смартфона - ZTE Blade V8C.



Данная новинка производителя представляет собой доступную модель «умного» телефона, обладающего сканером отпечатков пальцев. Кроме того, «на борту» также двойная основная камера.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 425. Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.Диагональ дисплея – 5 дюймов, а его разрешение – 720х1280 точек.Основная камера – двойная – модули 13+2 Мп, фронтальная – 5Мп.Емкость аккумулятора – 2500 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов отмечена поддержка dual-SIM, LTE, Wi-Fi (802.11 g/b/n), Bluetooth 4.1, GPS и FM-радио.Касательно программной платформы, «под капотом» Android 7.1.Новинка доступна в черно варианте расцветки корпуса.