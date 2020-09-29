vivo отмечает День рожденья и вспоминает главные достижения на глобальном рынке

29 сентября 2020, 11:15

Китайский технологический гигант – компания-производитель vivo, которая входит в пятерку мировых лидеров на рынке смартфонов, год назад открыла свой офис и в Украине.

Современные исследования vivo сконцентрированы на технологиях телекоммуникационного стандарта связи нового поколения 5G, мобильных фотографиях и новаторском дизайне смартфонов, а также на искусственном интеллекте AI, который сможет выполнять творческие "человеческие" функции.

"Миссия vivo всегда заключалась в разработке инновационных продуктов, чтобы обеспечить наилучший пользовательский опыт – говорит Макс Лоу, генеральный директор vivo в Украине. – Интеллектуальные устройства и сервисы – основа нашего бизнеса".

За время своего присутствия на глобальном рынке vivo стала одним из крупнейших производителей смартфонов в мире, первой внедряя многие передовые технологии.

Коротко подведем итоги, вспоминая главные достижения этих лет:

В 2011 году компания vivo выпустила свой первый смартфон.

В 2012 году вышел самый тонкий смартфон 6,55 мм (на тот момент) с отдельным Hi-Fi чипом – vivo X1.

В 2014 году vivo вышла на рынок Юго-Восточной Азии, что ознаменовало начало зарубежной экспансии и глобальной бизнес-стратегии vivo. Также вышел самый тонкий смартфон (который является самым тонкий и сегодня) – vivo X5max, 4.75 мм.

В 2016 году компания vivo создала исследовательский институт 5G и приступила к исследованиям и стандартизации основных технологий 5G.

В 2018 году vivo запустила своего помощника по искусственному интеллекту Jovi.

В 2018 году vivo запустила свою новую флагманскую серию смартфонов NEX.

В 2019 году компания запустила суббренд iQOO со слоганом «рожденный сильным» и свой первый смартфон 5G iQOO Pro 5G, став одним из первых брендов, которые выпустили смартфон с поддержкой 5G.



Основные показатели (по состоянию на сентябрь 2020 г.)



В компании vivo работает более 14 000 сотрудников по всему миру, в том числе более 10 500 сотрудников в R&D.



Штаб-квартира vivo находится в Дунгуане, Китай, а глобальная сеть центров R&D в 9 городах: Шэньчжэнь, Дунгуань, Нанкин, Пекин, Ханчжоу, Шанхай, Тайбэй, Токио и Сан-Диего. vivo занимается разработкой передовых потребительских технологий, включая 5G, искусственный интеллект, дизайн, фотографию и другие новые области.



В Китае (Дунгуань, Чунцин), Индии (Нойда), Индонезии (Тангланг) и Бангладеш (Дакка) действуют 5 производственных баз vivo.



vivo расширяет свое присутствие на глобальном рынке, обслуживая более 370 миллионов пользователей мобильными продуктами и услугами в более чем 30 странах и регионах.



vivo имеет широкую оффлайн розничную сеть с более чем 370 000 фирменными концептуальными магазинами, смарт флагманскими магазинами, демонстрационными центрами, магазинами vivo, а также центрами продаж и послепродажного обслуживания по всему миру.



Как ведущая мировая технологическая компания, vivo всегда была частью развития и стандартизации телекоммуникационных технологий. По состоянию на сентябрь 2020 года компания vivo подала более 2000 патентов на изобретения 5G и представила более 4000 предложений по 5G организациям, занимающимся разработкой телекоммуникационных стандартов в рамках проекта партнерства третьего поколения (3rd Generation Partnership Project - 3GPP), войдя в десятку самых влиятельных брендов 3GPP.



Jovi AI Assistant был выпущен в 2018 году, предлагая услуги повседневной помощи, здравоохранения, досуга и др. с общим количеством пользователей 222 млн человек.



В 2018 году компания vivo вместе с другими участниками основала Альянс открытой экологии IoT (Internet of Things). Платформа в настоящее время поддерживает более 800 интеллектуальных устройств, включая носимые устройства, умные дома и многое другое.



Рыночные показатели:



Китайский рынок: vivo занимает второе место (17,1%) в Китае согласно данным китайского рынка смартфонов во 2ом квартале 2020 года (источник данных: IDC, авг 2020 г).

Мировой рынок: vivo занимает пятое место по доле рынка среди мировых брендов смартфонов (9%) за 1ый квартал 2020 года (источник данных: IDC, апрель 2020 г).

Рынок 5G: vivo занимает третье место на мировом рынке смартфонов 5G (12,9%) за 1ый квартал 2020 года (источник данных: Strategy Analytics, апрель 2020 г).



Глобальное виденье vivo - быть здоровой, долговременной и стабильной компанией. Украинский офис не есть исключением и также планирует долгосрочное и стабильное развитие. Основная задача на данное время - вместе с партнерами предоставить потребителям качественную продукцию, превосходный сервис и выгодные цены и, конечно же, стать любимым брендом украинцев в ближайшем будущем.