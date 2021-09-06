vivo представляет V1 – собственный процессор обработки изображения

6 сентября 2021, 9:45

Компания vivo представляет собственный процессор обработки изображения V1.



Разработка IPS процессора vivo заняла 24 месяца, в процессе создания было задействовано более 300 сотрудников R&D центра инновационных технологий обработки изображения.

Согласно собственной долгосрочной стратегии vivo планирует дальнейшее развитие инновационных технологий обработки изображения в четырех ключевых направлениях: обработка изображения, операционная система, промышленный дизайн и производительность.Обработка изображения ключевая часть долгосрочных стратегических направлений деятельности vivo. На протяжении 5 лет компания вкладывает значительные средства в эту сферу, следствием этого стала разработка многочисленных прорывных решений, таких как система 5-осевой профессиональной стабилизации и мягкая подсветка для селфи. В декабре 2020 года компании vivo и ZEISS объявили о долгосрочном стратегическом партнерстве в области инноваций и мобильной обработки изображений. Партнеры разделяют обоюдное стремление прогнозировать и удовлетворять самые взыскательные запросы пользователей, а также совершать новые открытия в области мобильной фотографии, благодаря совместным исследованиям и разработкам, которые проводятся в vivo ZEISS Imaging Lab.У партнерства компаний vivo и ZEISS два основных направления сотрудничества. Первое – R&D направление: сочетание инновационных технологий ZEISS с ведущими технологиями и производственными возможностями vivo в области мобильной фотографии, такими как ZEISS T*Coating и портретный стиль Biotar, которые впервые были внедрены в серии смартфонов vivo X60. Второе направление – совместные исследования технологий обработки изображения, которые инициируют развитие технологий профессиональной фотографии и видеосъемки нового уровня.Цель vivo на ближайшие 10 лет – создавать выдающиеся продукты, которые послужат мостом между пользователями и цифровым миром. Компания продолжит реализацию своей стратегии развития с целью стать долговечной корпорацией мирового уровня.