Lenovo скоро выпустит доступный смартфон K13 Pro на платформе Snapdragon 662

16 июня 2021, 12:45

В базе Google Play Console появилась информация о характеристиках смартфона среднего уровня K13 Pro, который готовит к выпуску компания Lenovo.

Кроме того, этот аппарат замечен на сайте организации Bluetooth SIG и в популярном бенчмарке Geekbench.

Известно, что в основу устройства положен процессор Qualcomm с обозначением SM6115. Под этим шифром скрывается чип Snapdragon 662, который объединяет восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE. Поддержка 5G не предусмотрена.



Ожидается, что смартфон будет предлагаться в модификациях с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя может составить 64 и 128 Гбайт.



Изображение в базе Google Play Console (см. выше) говорит о том, что аппарат получит дисплей с небольшим вырезом в верхней части под одинарную фронтальную камеру. Размер экрана не уточняется, но называется его разрешение — 1600 × 720 точек, что соответствует формату HD+.

Среди прочего упомянут адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 11. Анонс ожидается в ближайшее время.

(C) 3dnews